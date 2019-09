Παναθηναϊκός: «Τρελάθηκαν» με τους οπαδούς Φριντέτ και Τζόνσον! – video

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Πορταριά, με τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα της ομάδας, να ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις πριν καν ξεκινήσει η σεζόν.

Κι αυτό γιατί στην ανοιχτή προπόνηση της Πέμπτης (05/09) οι οπαδοί του Τριφυλλιού γέμισαν την εξέδρα και έφτιαξαν «κλίμα» ΟΑΚΑ, γεγονός που… τρέλανε τους Αμερικανούς, Φριντέτ, Γουάιλι και Τζόνσον, όπως τόνισαν και οι ίδιοι σε σχετικό βίντεο της ΚΑΕ.

☘🏀 Exclusive video from the open practice @ Portaria!#PAOfans always by our side! 👏#paobc #panathinaikos #euroleague #WeTheGreens #GreenCentury #ThankYou pic.twitter.com/smspSgSNts

— Panathinaikos BC (@paobcgr) September 6, 2019