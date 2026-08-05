Στέφανος Τσιτσιπάς – Ζοάο Φονσέκα 0-2: Ο Βραζιλιάνος κυριάρχησε και απέκλεισε τον Έλληνα τενίστα στο 2ο γύρο του Μόντρεαλ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε 2-0 (7-6-7-5) από τον Ζοάο Φονσέκα στον αγώνα του 2ου γύρου του τουρνουά του Μόντρεαλ και έμεινε εκτός συνέχειας από τη διοργάνωση.

Ο Ζοάο Φονσέκα κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους «64» του 100αριού στο Μόντρεαλ, μετά από ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος πάλεψε μέχρι τέλους για να διατηρηθεί στο τουρνουά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο σετ της αναμέτρησης κρίθηκε στο τάι μπρεικ, εκεί που ο Βραζιλιάνος τενίστας είχε καλύτερη εικόνα και κατάφερε να κάνει το 1-0 κερδίζοντας 7-3 την κρίσιμη στιγμή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο σετ έμεινε πίσω στο σκορ με 4-2, όμως κατάφερε να ισορροπήσει την κατάσταση ισοφαρίζοντας σε 5-5, όμως ο Ζοάο Φονσέκα έκανε μπρέικ εκ νέου και έκλεισε το σετ και το ματς στο 7-5 για να πανηγυρίσει την πρόκριση.

Επόμενος αντίπαλος του Ζοάο Φονσέκα θα είναι ή ο Κάσπερ Ρουντ ή ο Χουάν Μάρτίν Σερούντουλο.