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Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ επέστρεψε στον ΠΑΟΚ μετά από 5,5 χρόνια
Ο Δημήτρης Γιαννούλης
Ο Δημήτρης Γιαννούλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

5,5 χρόνια μετά την αποχώρησή του ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στον ΠΑΟΚ μετά από σημαντική πορεία στο εξωτερικό και θέλει πλέον με την εμπειρία του να ηγηθεί του «δικεφάλου του Βορρά» τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γιαννούλης θα έχει ετήσιες απολαβές 1.200.000 ευρώ για τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να δίνουν και ένα ποσό κοντά στα 4.000.000 ευρώ στην Άουγκσμπουργκ για να δώσουν τα χέρια.

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο Γιαννούλης υπογράφει αυτόγραφα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο Γιαννούλης στην άξιξή του στη Θεσσαλονίκη/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κατερινιώτης μπακ κατέγραψε 27 συμμετοχές με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ και είχε 2 γκολ και 5 ασίστ στην Bundesliga.

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