Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

5,5 χρόνια μετά την αποχώρησή του ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στον ΠΑΟΚ μετά από σημαντική πορεία στο εξωτερικό και θέλει πλέον με την εμπειρία του να ηγηθεί του «δικεφάλου του Βορρά» τα επόμενα τρία χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιαννούλης θα έχει ετήσιες απολαβές 1.200.000 ευρώ για τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να δίνουν και ένα ποσό κοντά στα 4.000.000 ευρώ στην Άουγκσμπουργκ για να δώσουν τα χέρια.

Ο Γιαννούλης υπογράφει αυτόγραφα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Γιαννούλης στην άξιξή του στη Θεσσαλονίκη/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κατερινιώτης μπακ κατέγραψε 27 συμμετοχές με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ και είχε 2 γκολ και 5 ασίστ στην Bundesliga.