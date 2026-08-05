Ο Παναθηναϊκός έντυσε Spiderman τον Λιβάι Γκαρσία σε ένα φοβερό βίντεο – Το νούμερο 99 επέλεξε ο 28χρονος επιθετικός

Ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε για ακόμα μία φορά τον Λιβάι Γκαρσία, αυτή τη φορά το έκανε με ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο τον έντυσε Spiderman.

Ο Λιβάι Γκαρσία σε ρόλο Spiderman πέταξε πάνω από την Αθήνα στο τρομερό βίντεο του Παναθηναϊκού, από το οποίο έγινε γνωστός και ο αριθμός που επέλεξε ο επιθετικός από το Τρινιντάντ Τομπάγκο για τη νέα σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νούμερο 99 θα φοράει ο Λιβάι Γκαρσία στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό, όπως φαίνεται και από το βίντεο, που φοράει την πράσινη φανέλα.

Ο 28χρονος επιθετικός θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τα προκριματικά του Conference League, ενώ έχει μπει και στη λίστα των πρασίνων και θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς.