Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 live για τα προκριματικά του Conference League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θέλει να πάρει τη νίκη για να έχει το πλεονέκτημα για τη ρεβάνς της Τρίτης 11 Αυγούστου.
Το τελείωμα του επιθετικού του Παναθηναϊκού από πλεονεκτική θέση ήταν αδύναμο και ο Μαρίνοφ μπλόκαρε εύκολα
Ο παίκτης των Βούλγαρων σούταρε με δύναμη έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει λίγο έξω
Μετά από πολιορκία διαρκείας ο Ρούσεβ βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή του Παναθηναϊκού και σκόραρε σε ανυπεράσπιστη ουσιαστικά εστία
Ο Ντε Φράι έκλεψε την μπάλα και σούταρε με τη μία με την μπάλα να είναι στον αέρα, αναγκάζοντας τον Μαρίνοφ σε τρομερή απόκρουση
Ο Αντίνο έκανε καταπληκτική σέντρα ακριβείας και ο Γιάγκουσιτς με κεφαλιά σαν δεύτερος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο ΟΑΚΑ και αποθεώθηκε από τους πράσινους φιλάθλους
Ο παίκτης των φιλοξενούμενων δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Πένια
Οι Βούλγαροι περιμένουν πίσω από την μπάλα και ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει στα πρώτα λεπτά να διασπάσει την άμυνά τους
Ο Ραστόντερ βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ωραία ενέργεια προσπάθησε να βρει τον Τσιριβέγια με το σουτ του Ισπανού να κοντράρει και να απομακρύνεται
Διαιτητής είναι ο Ματέο Μαρκέτι με βοηθούς τους Μπάρι και Βέκι και τέταρτο τον Σάτσι. Στο VAR είναι ο Ορελιάνο και AVAR o Ματζιόνι. Θυμίζουμε πως στο ματς με την Πάκσι δεν υπήρχε VAR.
Μαρίνοφ-Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς-Μασιέλ, Κουεγιάρ, Ζεμζέμι, Ρούσεφ-Μέγερ-Ίλιεφ.
Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Καμαρά, Πελίστρι, Αντίνο, Ράστοντερ
Ο Παναθηναϊκός αν ξεπεράσει το εμπόδιο των Βούλγαρων θα κοντραριστεί με τον ηττημένο του Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας στα πλέι οφ του Conference League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League