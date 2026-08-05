Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 live για τα προκριματικά του Conference League

Το «τριφύλλι» θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση
Ο Τσάπρας
Conference League
3ος προκριματικός γύρος
1 - 1
2ο ημίχρονο
Ο Τσάπρας κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θέλει να πάρει τη νίκη για να έχει το πλεονέκτημα για τη ρεβάνς της Τρίτης 11 Αυγούστου.

22:35 | 05.08.2026
46'
Καλή στιγμή με τον Ραστόντερ

Το τελείωμα του επιθετικού του Παναθηναϊκού από πλεονεκτική θέση ήταν αδύναμο και ο Μαρίνοφ μπλόκαρε εύκολα

22:35 | 05.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
22:17 | 05.08.2026
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ, 1-1 το σκορ
22:12 | 05.08.2026
45'
Οι πράσινοι πήραν και πάλι τον έλεγχο του αγώνα στα τελευταία λεπτά
22:11 | 05.08.2026
40'
Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει την ψυχραιμία του μετά την ισοφάριση
22:11 | 05.08.2026
39'
Χαμένη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ με τον Μασιέλ

Ο παίκτης των Βούλγαρων σούταρε με δύναμη έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει λίγο έξω

22:09 | 05.08.2026
22:04 | 05.08.2026
21:59 | 05.08.2026
31'
Γκολ για την ΤΣΣΚΑ 1948, 1-1 το σκορ

Μετά από πολιορκία διαρκείας ο Ρούσεβ βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή του Παναθηναϊκού και σκόραρε σε ανυπεράσπιστη ουσιαστικά εστία

21:59 | 05.08.2026
21:58 | 05.08.2026
27'
Κοντά σε δεύτερο γκολ το «τριφύλλι»

Ο Ντε Φράι έκλεψε την μπάλα και σούταρε με τη μία με την μπάλα να είναι στον αέρα, αναγκάζοντας τον Μαρίνοφ σε τρομερή απόκρουση

21:55 | 05.08.2026
26'
Ο Γιάγκουσιτς είναι παντού στο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό και δείχνει ότι θα κάνει τη διαφορά τη φετινή σεζόν
21:51 | 05.08.2026
21'
Γκοολ για τον Παναθηναϊκό με τον Γιάγκουσιτς, 1-0 το σκορ

Ο Αντίνο έκανε καταπληκτική σέντρα ακριβείας και ο Γιάγκουσιτς με κεφαλιά σαν δεύτερος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο ΟΑΚΑ και αποθεώθηκε από τους πράσινους φιλάθλους

21:44 | 05.08.2026
19'
Καλή στιγμή για την ΤΣΣΚΑ με τον Μάγερ

Ο παίκτης των φιλοξενούμενων δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Πένια

21:44 | 05.08.2026
21:40 | 05.08.2026
21:38 | 05.08.2026
21:35 | 05.08.2026
7'
Ο Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο του αγώνα και ψάχνει το γκολ

Οι Βούλγαροι περιμένουν πίσω από την μπάλα και ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει στα πρώτα λεπτά να διασπάσει την άμυνά τους

21:32 | 05.08.2026
3'
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Ραστόντερ βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ωραία ενέργεια προσπάθησε να βρει τον Τσιριβέγια με το σουτ του Ισπανού να κοντράρει και να απομακρύνεται

21:32 | 05.08.2026
Ξεκίνησε η αναμέτρηση
21:29 | 05.08.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
21:29 | 05.08.2026
Ενός λεπτού σιγής για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές της Δυτικής Αττικής
21:27 | 05.08.2026
Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:25 | 05.08.2026
21:20 | 05.08.2026
21:18 | 05.08.2026

Διαιτητής είναι ο Ματέο Μαρκέτι με βοηθούς τους Μπάρι και Βέκι και τέταρτο τον Σάτσι. Στο VAR είναι ο Ορελιάνο και AVAR o Ματζιόνι. Θυμίζουμε πως στο ματς με την Πάκσι δεν υπήρχε VAR.

21:18 | 05.08.2026
Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ 1948

Μαρίνοφ-Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς-Μασιέλ, Κουεγιάρ, Ζεμζέμι, Ρούσεφ-Μέγερ-Ίλιεφ.

21:18 | 05.08.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Καμαρά, Πελίστρι, Αντίνο, Ράστοντερ

21:03 | 05.08.2026
Ο Νίστρουπ προχώρησε σε 4 αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τα ματς με την Πάκσι
21:01 | 05.08.2026
Με Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας οι πράσινοι στην επόμενη φάση αν καταφέρουν να προκριθούν

Ο Παναθηναϊκός αν ξεπεράσει το εμπόδιο των Βούλγαρων θα κοντραριστεί με τον ηττημένο του Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας στα πλέι οφ του Conference League

21:00 | 05.08.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει το ρόλο του φαβορί στο ζευγάρι και θέλει να το επιβεβαιώσει στο ΟΑΚΑ για να πάρει προβάδισμα πρόκρισης
20:59 | 05.08.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
126
105
63
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo