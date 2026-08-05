Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 live για τα προκριματικά του Conference League

19'

Καλή στιγμή για την ΤΣΣΚΑ με τον Μάγερ

Ο παίκτης των φιλοξενούμενων δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Πένια