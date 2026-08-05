Ο Βινίσιους μένει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το μέλλον του Βινίσιους ήταν ένα από τα πιο καυτά ζητήματα της μεταγραφικής περιόδου και σύμφωνα με το Sky Sports θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη νέα σεζόν.

Η Άρσεναλ ήθελε να κάνει δικό της τον Βινίσιους για να μοιραστεί με τον Χρήστο Τζόλη τη θέση του αριστερού εξτρέμ, όμως μετά τη συνάντηση του Βραζιλιάνου με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ισπανία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης όπως αναφέρει το ρεπορτάζ από την Αγγλία έδωσε λύση στο ζήτημα του συμβολαίου του Βραζιλιάνου σταρ και τον έπεισε παραμείνει στο ρόστερ, παρά το έντονο ενδιαφέρον των «κανονιέρηδων».