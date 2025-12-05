Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89 Τελικό: Εντός έδρας ήττα για τους «πράσινους» στη Euroleague

Τέλος στο νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων στη Euroleague για τον Παναθηναϊκό
Ο Ναν κόντρα στη Βαλένθια (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Euroleague
14η αγωνιστική
79 - 89
Τελικό σκορ
Ο Ναν κόντρα στη Βαλένθια (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 89-79 από τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens για την 14η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας την ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή της κατάταξης.

23:23 | 05.12.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:20 | 05.12.2025

Ήττα για τον Παναθηναϊκό μετά από 4 σερί νίκες στη Euroleague. Στο 9-5 το ρεκόρ του στην κατάταξη, όσο έχει πλέον και η Βαλένθια.

23:20 | 05.12.2025
Τελικό σκορ: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 79-89
23:20 | 05.12.2025
Τέλος στο ματς!
23:20 | 05.12.2025

79-89 με τον Τόμπσον

23:18 | 05.12.2025

Η Βαλένθια δεν μπορεί πια να χάσει τη νίκη στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να είναι πολύ κακός στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας πετύχει μόλις 35 πόντους, έναντι 49 των Ισπανών, με 14,2'' για τη λήξη.

23:18 | 05.12.2025
Τάιμ άουτ
23:16 | 05.12.2025

79-87 με τις βολές του Τέιλορ

23:16 | 05.12.2025

Ήταν καθαρό φάουλ στον Χουάντσο, αλλά οι διαιτητές δεν μπορούν να αλλάξουν αυτή την απόφασή τους και φαίνεται ότι δεν θα δώσουν αντιαθλητικό

23:15 | 05.12.2025

Οι διαιτητές θα τσεκάρουν όμως και μία φάση νωρίτερα, με σκληρό φάουλ στον Χουάντσο

23:14 | 05.12.2025

Θα πάνε στο video οι διαιτητές, αλλά ο Ναν έχει όντως απωθήσει τον Τέιλορ με τον αγκώνα του

23:14 | 05.12.2025

Ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στα χέρια του, αλλά ο Ναν έσπρωξε αντίπαλο εκτός φάσης και οι διαιτητές έδωσαν αντιαθλητικό φάουλ

23:13 | 05.12.2025
Αντιαθλητικό φάουλ του Ναν!
23:13 | 05.12.2025
27 δευτερόλεπτα
για τη λήξη του αγώνα
23:09 | 05.12.2025

79-85 με καλάθι και φάουλ του Μήτογλου "μαζεύει" κι άλλο τη διαφορά ο Παναθηναϊκός

23:09 | 05.12.2025
1,5 λεπτό
για τη λήξη του αγώνα
23:05 | 05.12.2025

74-85 με τρίποντο του Μπάντιο, που βάζει... ταφόπλακα στο ματς για τον Παναθηναϊκό

23:03 | 05.12.2025

74-82 με 2/2 βολές του Τόμπσον που "σκοτώνει" τον Παναθηναϊκό από την αρχή του αγώνα

23:03 | 05.12.2025

Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε έμμεσο τρίποντο στο τρανζίσιον μετά από καλάθι του!

23:03 | 05.12.2025

74-80 με καλάθι και φάουλ του Τόμπσον

23:01 | 05.12.2025

74-77 με πολύ δύσκολο καλάθι του Σορτς

23:01 | 05.12.2025
4 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
23:00 | 05.12.2025

72-77 με τρομερό κάρφωμα του Ναν

22:58 | 05.12.2025

70-77 με δύσκολο καλάθι του Τόμπσον για τη Βαλένθια

22:58 | 05.12.2025
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
22:58 | 05.12.2025

Νέο χαμένο ριμπάουντ από τον Παναθηναϊκό

22:57 | 05.12.2025

Απίστευτη αρχική απόφαση του διαιτητή, με τον Γκραντ να έχει κάνει οριακά απλό φάουλ

22:57 | 05.12.2025
Απλό φάουλ τελικά!
22:56 | 05.12.2025

Αντιαθλητικό φάουλ στον Γκραντ δίνουν τώρα οι διαιτητές, κάνει challenge ο Αταμάν

22:55 | 05.12.2025

Ο Παναθηναϊκός έχει "σφίξει" την άμυνά του, αλλά χάνει σημαντικά ριμπάουντ

22:53 | 05.12.2025

70-75 με τρίποντο του Σορτς από νέο κλέψιμο του Γκραντ

22:53 | 05.12.2025

Χαμένες επιθέσεις όμως από τους πράσινους

22:52 | 05.12.2025

Με 5άδα... άμυνας τώρα ο Παναθηναϊκός: Σορτς, Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος και Φαρίντ

22:52 | 05.12.2025

Κλέψιμο από τον Γκραντ

22:50 | 05.12.2025

67-75 με 2/2 βολές του Σορτς

22:50 | 05.12.2025

Ο Παναθηναϊκός κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο στο τέταρτο δεκάλεπτο

22:50 | 05.12.2025
Για πρώτη φορά στο +10 η Βαλένθια!
22:50 | 05.12.2025

65-75 με τον Σακό

22:49 | 05.12.2025
7,5 λεπτά
για τη λήξη
22:46 | 05.12.2025
Νέο λάθος από τον Παναθηναϊκό στην επαναφορά!
22:45 | 05.12.2025

65-73 με τρίποντο του Ρίβερς αυξάνει τη διαφορά η Βαλένθια

22:45 | 05.12.2025

65-70 με τον Μήτογλου από ασίστ του Σλούκα

22:45 | 05.12.2025

63-70 με τρίποντο του Τέιλορ μετά από επιθετικό ριμπάουντ

22:44 | 05.12.2025

63-67 με τον Ρίβερς για τη Βαλένθια

22:44 | 05.12.2025

63-65 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό

22:43 | 05.12.2025

Ο Παναθηναϊκός έκανε λάθος επαναφορά στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, αλλά δεν το πλήρωσε

22:43 | 05.12.2025

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 27-17 στο τρίτο δεκάλεπτο και πλέον καλείται να φθάσει σε ανατροπή στην τελευταία περίοδο του αγώνα.

22:42 | 05.12.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 61-65
22:40 | 05.12.2025

61-65 με buzzer beater τρίποντο για τη Βαλένθια! Καταστροφική τελευταία επίθεση από τον Παναθηναϊκό, που με το χρόνο όλο δικό του, έκανε κακό σουτ και επέτρεψε στην ισπανική ομάδα να βρει αμαρκάριστο τρίποντο στη λήξη του χρόνου

22:39 | 05.12.2025

61-62 με τρίποντο του Σλούκα που ξεσηκώνει το ΟΑΚΑ!

22:39 | 05.12.2025

58-62 με τον Τόμπσον να αποτελεί πρόβλημα για την άμυνα του "τριφυλλιού"

22:38 | 05.12.2025

58-59 με τον Σορτς ο Παναθηναϊκός

22:36 | 05.12.2025

56-59 με τις δύο ομάδες να σκοράρουν μόνο με βολές στα τελευταία λεπτά

22:35 | 05.12.2025

56-57 με βολές του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό

22:33 | 05.12.2025

54-57 με βολές για τη Βαλένθια

22:33 | 05.12.2025
3,5 λεπτά
για τη λήξη του τρίτου 10λέπτου
22:30 | 05.12.2025

54-55 με 2/2 βολές του Σλούκα

22:29 | 05.12.2025

52-55 με τον Ντελαρέα για τη Βαλένθια

22:29 | 05.12.2025

52-53 με φόλοου του Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό

22:28 | 05.12.2025

50-53 εύστοχος και στη βολή

22:28 | 05.12.2025

50-52 με απίθανο καλάθι και φάουλ του Μπάντιο! Πέταξε την μπάλα πέφτοντας ο παίκτης της Βαλένθια

22:27 | 05.12.2025
Στους 19 πόντους ο Ναν για τον Παναθηναϊκό!
22:26 | 05.12.2025

50-50 με καλάθι και φάουλ του ασταμάτητου Ναν!

22:25 | 05.12.2025

47-50 με τρίποντο του Μπάντιο για τη Βαλένθια

22:25 | 05.12.2025

47-47 με τον Ναν να έχει 16 πόντους για τον Παναθηναϊκό

22:21 | 05.12.2025

45-47 με 1/2 βολές του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

22:21 | 05.12.2025
Τάιμ άουτ έξαλλος ο Αταμάν!
22:21 | 05.12.2025

44-47 με νέο καλάθι για τη Βαλένθια στον αιφνιδιασμό

22:20 | 05.12.2025

44-45 με 7-0 σερί για τη Βαλένθια

22:19 | 05.12.2025

44-43 με τρίποντο του Τόμπσον μειώνει στον πόντο η Βαλένθια

22:19 | 05.12.2025

44-40 με τον Τέιλορ για τη Βαλένθια

22:04 | 05.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:04 | 05.12.2025

Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στη Βαλένθια να "τρέξει" ένα σερί 9-0 και να προηγηθεί ξανά στο σκορ μετά το ξεκίνημα, αλλά με ένα δικό του εξαιρετικό φινάλε στο δεύτερο δεκάλεπτο, πήγε με το υπέρ του 44-38 στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο του αγώνα.

22:03 | 05.12.2025
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 44-38
22:01 | 05.12.2025

Άστοχη η Βαλένθια στην τελευταία επίθεση

21:59 | 05.12.2025
Τάιμ άουτ για τη Βαλένθια με 3,9'' για το ημίχρονο
21:58 | 05.12.2025
14 πόντους σε 15 λεπτά έχει ο Ναν για τον Παναθηναϊκό!
21:56 | 05.12.2025

44-38 με τρίποντο του Ναν στη λήξη του χρόνου της επίθεσης του Παναθηναϊκού

21:54 | 05.12.2025

41-38 με 1/2 βολές του Γιούρτσεβεν

21:54 | 05.12.2025

40-38 μειώνει η Βαλένθια

21:54 | 05.12.2025

40-36 με 2/2 βολές του Σλούκα

21:53 | 05.12.2025
2 λεπτά
για το ημίχρονο
21:53 | 05.12.2025
4 ασίστ σε 7 λεπτά έχει ο Σλούκας!
21:52 | 05.12.2025

38-36 με τρίποντο του Σορτς από μία ακόμη ασίστ του Σλούκα

21:52 | 05.12.2025

35-36 με τον Τέιλορ να έχει 8 πόντους για τη Βαλένθια

21:49 | 05.12.2025

35-34 με τρίποντο του Σλούκα

21:49 | 05.12.2025
9-0 σερί για τη Βαλένθια!
21:49 | 05.12.2025

32-34 με τρίποντο η Βαλένθια παίρνει ξανά το προβάδισμα στο σκορ, για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα του αγώνα

21:46 | 05.12.2025

32-31 εύστοχος και στη βολή

21:46 | 05.12.2025
5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:46 | 05.12.2025
Τάιμ άουτ από τον Αταμάν
21:45 | 05.12.2025

32-30 με καλάθι και φάουλ του Πουέρτο, μειώνει κι άλλο η Βαλένθια

21:45 | 05.12.2025

32-28 με τον Πραντίγια για τη Βαλένθια

21:42 | 05.12.2025

32-25 με τον Ναν να επιστρέφει "ζεστός" στο παρκέ

21:41 | 05.12.2025

0/2 βολές από τον Σορτς τώρα

21:40 | 05.12.2025

30-25 με δύο διαδοχικά καλάθια από τον Τόμπσον μειώνει η Βαλένθια

21:40 | 05.12.2025

30-21 με ρεσιτάλ του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

21:39 | 05.12.2025

27-21 με μαγική ασίστ του Γκραντ στον Ναν

21:39 | 05.12.2025

25-21 με τη Βαλένθια να στέκεται τυχερή μετά από φοβερή άμυνα του Γκραντ

21:37 | 05.12.2025

25-19 με καλάθι και φάουλ του Μήτογλου, που ευστόχησε και στη βολή για τον Παναθηναϊκό

21:36 | 05.12.2025

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε "κρύος" επιθετικά το ματς, αλλά ο Ναν τον... ζέστανε με τους 9 δικούς του πόντους και παρά τη μείωση του σκορ από τη Βαλένθια στο τέλος, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το 22-19 υπέρ του.

21:35 | 05.12.2025
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 22-19
21:34 | 05.12.2025

22-19 με τον Μήτογλου στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στο δεκάλεπτο

21:34 | 05.12.2025

20-19 με τον Σίμα για τη Βαλένθια

21:33 | 05.12.2025

20-17 με κάρφωμα του Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό

21:33 | 05.12.2025

18-17 μειώνει με Κοστέλο η Βαλένθια

21:31 | 05.12.2025

18-14 μειώνει η Βαλένθια

21:30 | 05.12.2025
Τάιμ άουτ η Βαλένθια
21:30 | 05.12.2025
9 πόντους έχει ήδη ο Ναν για τον Παναθηναϊκό!
21:29 | 05.12.2025

18-11 με τον Ναν και πάλι ο Παναθηναϊκός

21:25 | 05.12.2025

16-11 με τρίποντο του Ναν

21:25 | 05.12.2025
Τάιμ άουτ
21:25 | 05.12.2025
4 λεπτά
για το τέλος του πρώτου 10λέπτου
21:24 | 05.12.2025

13-11 με φοβερό καλάθι του Ναν για τον Παναθηναϊκό

21:24 | 05.12.2025

11-11 με νέο τρίποντο για τη Βαλένθια

21:24 | 05.12.2025

11-8 με καλάθι και φάουλ του Σορτς που ευστόχησε και στη βολή

21:22 | 05.12.2025
Πριν το τζάμπολ, ο Φαρίντ πήρε το βραβείο του MVP από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη μέσα σε αποθέωση!
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ. (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
21:21 | 05.12.2025

8-8 με τρίποντο του Χουάντσο ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός

21:21 | 05.12.2025

5-8 με τον Ναν

21:18 | 05.12.2025

3-8 με τον Σακό αυξάνει το προβάδισμά της η Βαλένθια μετά από 1/2 βολές του Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό

21:17 | 05.12.2025

2-6 με νέο τρίποντο του Τέιλορ

21:16 | 05.12.2025

2-3 με τρίποντο του Τέιλορ για τη Βαλένθια

21:16 | 05.12.2025

2-0 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό

21:15 | 05.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:15 | 05.12.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:12 | 05.12.2025
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Φαρίντ

20:59 | 05.12.2025

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Μπελόσεβιτς, Νέντοβιτς και Βίλιους

20:59 | 05.12.2025
Ο Γιούρτσεβεν
Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με Γιούρτσεβεν η 12αδα του «τριφυλλιού» στο παιχνίδι της Euroleague
Μέσα και ο Τούρκος σέντερ για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια
20:59 | 05.12.2025

Ο Παναθηναϊκός "τρέχει" όμως και ένα σερί τεσσάρων νικών στη διοργάνωση, το οποίο και έχει την ευκαιρία να διευρύνει μπροστά στους οπαδούς του

20:58 | 05.12.2025

Οι "πράσινοι" έχουν ρεκόρ 9-4 στην κατάταξη της Euroleague, με τη Βαλένθια να είναι 6η με 8-5

20:57 | 05.12.2025

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στη δεύτερη θέση μετά τη χθεσινή νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά έχει την ευκαιρία να πιάσει ξανά κορυφή, με ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Βαλένθια

20:56 | 05.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Euroleague

20:56 | 05.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
