Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Για την πέμπτη διαδοχική νίκη στη Euroleague οι πράσινοι

Να επιστρέψει στην κορυφή θέλει η ομάδα του Άταμαν
Φαρίντ
Euroleague
14η αγωνιστική (Novasports Prime)
Ο Φαρίντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague στο Telekom Center Athens (05/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και ψάχνει την πέμπτη σερί νίκη του στη διοργάνωση.

Ακριβώς ένα μήνα μετά την τελευταία ήττα στη Euroleague (κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα 86-68) η ομάδα του Άταμαν αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Με νίκη το «τριφύλλι» θα πατήσει ξανά στην κορυφή και θα είναι για έναν μήνα αήττητος σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Κένεθ Φαρίντ που βγήκε και MVP του Νοεμβρίου στη Euroleague έχει δώσει άλλη πνοή στον Παναθηναϊκό. 4/4 έχουν οι πράσινοι στη διοργάνωση με τον Αμερικανό ψηλό στο ρόστερ τους και θέλουν να διευρύνουν αυτό το σερί, όσο περισσότερο μπορούν.

Τα προβλήματα του Παναθηναϊκού συνεχίζονται, καθώς πέρα από την επιστροφή του Γιούρτσεβεν, οι Χολμς και Όσμαν δεν έχουν προπονηθεί ακόμα με την υπόλοιπη ομάδα, όπως και ο Γκραντ, που είχε ίωση. Οι δύο πρώτοι δεν είναι εύκολο να αγωνιστούν κόντρα στους Ισπανούς. Ο Αμερικανός γκαρντ θα κριθεί αν θα παίξει ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του.

Για τη Βαλένθια θα απουσιάζει ο Λόπεθ Αροστέγι, καθώς έχει μυϊκό τραυματισμό στο δεξί του πόδι.

Αθλητικά
