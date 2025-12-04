Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Οι διαιτητές του αγώνα για τη 14η αγωνιστική στη Euroleague

Η Euroleague έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της διοργάνωσης (05.12.2025, 21:15, Newsit.gr)..
Το παιχνίδι που θα γίνει στο “Telekom Center Athens” του Παναθηναϊκού θα το διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία).
Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή ρεκόρ 9-4, ενώ η Βαλένθια προσπαθεί να μπει στην πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας ρεκόρ 8-5.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης (19:15 Novasports5HD)
Ζαλγκίρις Κάουνας-Μακάμπι Τελ Αβίβ (20:00 Novasports6HD)
Μονακό-Παρί (20:30 Novasports2HD)
Χαποέλ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν (21:05 Novasports Start)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (21:15 Novasports Prime)
Παρτιζάν-Μπάγερν Μονάχου (21:45 Novasports5HD)
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα (21:00 Novasports5HD)
Παναθηναϊκός-Βαλένθια (21:15 Novasports Prime)
Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι (21:30 Novasports Start)
Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο (21:30 Novasports4HD)