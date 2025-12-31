Παναθηναϊκός: Video με την πρώτη προπόνηση του Τετέι στους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ, παρουσία εκατοντάδων μικρών φίλων της ομάδας, με τους Ανδρέα Τετέι και Σωτήρη Κοντούρη να κάνουν την πρώτη τους προπόνηση με την ομάδα και το PAO TV να καταγράφει τις μοναδικές στιγμής.

Περίπου 1.000 μικροί οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη γιορτή του… Πανάθα, της μασκότ της ομάδας και αποθεώσαν τα δύο νέα μετεγγραφικά αποκτήματα του “τριφυλλιού”, τον Ανδρέα Τετέι και τον Σωτήρη Κοντούρη.

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε λοιπόν και σχετικό video από την προπόνηση, η οποία και ήταν η πρώτη για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει της νέας χρονιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ματς με τον Πανσερραϊκό στη Super League.