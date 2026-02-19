Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2 τελικό: Το «τριφύλλι» έχασε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Europa League

O Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων στα playoffs του Europa League, θέλοντας να πραγματοποιήσει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.
Κάθετη του Σφιντέρσκι στον Μπακασέτα, κακό σουτ του αρχηγού του Παναθηναϊκού
Σουτ του Σφιντέρσκι από πλάγια θέση. Δεν δυσκολεύτηκε ο αντίπαλος κίπερ να μπλοκάρει.
Τρομερό φαλτσαριστό σουτ του Λάντρα, ο λαφόν προσπάθησε να διώξει, αλλά η μπάλα διατήρησε την πορεία της προσ τα δίχτυα για το 2-2
ο Σφιντέρσκι μπαίνει στη θέση του
Στο έδαφος ο Μπακασέτας. Σηκώθηκε μετά απο λίγο και συνεχίζει
Ο Αντίνο στη θέση του Ταμπόρδα
Καταπληκτική ατομική ενέργεια του Έλληνα διεθνή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και αφού έκανε πλάκα σε ολόκληρη την άμυνα της Πλζεν εκτέλεσε άψογα τον τερματοφύλακα από πλάγια θέση, ολοκληρώνοντας την ανατροπή του Παναθηναϊκού
Λάντρα αντί Πάνος και Βίντρα αντί Λαουάλ
Σωτήρια επέμβαση του Λαφόν στην κλειστή του γωνία και φάουλ στη συνέχεια από αντίπαλο
Πρόβλημα με Καλάμπρια φαίνεται να υπάρχει στον Παναθηναϊκό, με τον Ιταλό να συνεχίζει
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Πάνος συνέκλινε από τα αριστερά, έπιασε σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή με το δεξί πόδι και έστειλε την μπάλα στη εξωτερική πλευρά της εστίας του Λαφόν
Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ του Τεττέη
Εξαιρετική σέντρα του Κυριακόπουλου από αριστερά, ο Έλληνας φορ με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
Ο Τετέι έστρωσε στον Ταμπόρδα, αλλά το σουτ του Αργεντινού σταμάτησε στον Καλάμπρια
Κλέψιμο της Πλζεν από λάθος του Ίνγκασον, ο Λαουάλ έπιασε το σουτ με το δεξί από τα αριστερά της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα αρκετά άουτ
Διαδοχικά ακίνδυνα σουτ του Μπακασέτα, που βρήκαν σε αντιπάλους
Μετά από λάθος του Πάντοβιτς, η Πλζεν βγήκε στην επίθεση, π Λαφόν έκανε την επέμβαση στο σουτ του Λαβάλ, όμως η μπάλα έμεινε "ζωντανή", ο Τσερβ έστρωσε στον Βισίνσκι, ο οποίος σούταρε δυνατά και νίκησε τον Γάλλο τερματοφύλακα για το 0-1
Το ματς συνεχίζεται...
Διακοπή στο παιχνίδι για τραυματισμό του Λαφόν από φάουλ που δέχθηκε στην προσπάθειά του να επαναφέρει. Ο διαιτητής τόνισε ότι επειδή ο Λαβάλ δεν άπλωσε το πόδι του την ώρα που ο Λαφόν επιχείρησε το βολέ, δεν θα του βγάλει κίτρινη κάρτα.
Έπειτα από πάσα από τα δεξιά, ο Χροσόβσκι σούταρε στην κίνηση με το δεξί εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Σουτ του Σουαρέ, έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και τον άξονα, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να έχει την κατοχή της μπάλας - Πιέζει ψηλά η Βικτόρια Πλζεν
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Οι παίκτες των δυο ομάδων βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Κατά την παρουσίαση των παικτών του Παναθηναϊκού, υπήρξαν χλιαρές αποδοκιμασίες προς τον Τάσο Μπακασέτα
Στο τελευταίο της ματς, επικράτησε της Σίγκμα Όλομουτς με 2-1 εκτός έδρας, για το πρωτάθλημα Τσεχίας. Το σερί αυτό ξεκίνησε στις στις 11 Δεκεμβρίου, όταν απέσπασε «λευκή» ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό, στη League Phase, μέσα στο ΟΑΚΑ
Η Βικτόρια Πλζεν δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Με ρεκόρ 3 νικών και 5 ισοπαλιών πήρε την 14η θέση στη League Phase ενώ τρέχει ένα αήττητο σερί 7 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις
Οι «πράσινοι» δεν έχουν χάσει ποτέ στην Ελλάδα από ομάδα της Τσεχίας, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να φτάσουν στην επικράτηση
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα προσπαθήσει να υποχρεώσει την Βικτόρια Πλζεν στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, καθώς είναι η μοναδική ομάδα που τελείωσε αήττητη την πρώτη φάση, και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς της Τσεχίας μία εβδομάδα μετά.
Στην Ευρώπη, πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Στη League Phase του Europa League σημείωσε τρεις νίκες, έφερε τρεις ισοπαλίες και γνώρισε δύο ήττες, από αντιπάλους από την Ολλανδία. Το «τριφύλλι» τερμάτισε στην 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πέρασε στα playoffs της διοργάνωσης
Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν μία γνώριμη αντίπαλο στον δρόμο για την πρόκριση στους «16», καθώς οι Τσέχοι είχαν επισκεφθεί το ΟΑΚΑ και στη League Phase, με το αποτέλεσμα τότε να είναι 0-0
Για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι έρχεται σε μία δύσκολη περίοδο, αφού έχει προηγηθεί ο αποκλεισμός στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και η εντός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet, το κλίμα στις τάξεις του -αλλά και στων οπαδών- να έχει βαρύνει
Διαιτητής: Νίκολας Γουόλς (Σκωτία)
Βοηθοί: Φράνσις Κόνορ και Ντάνιελ ΜακΦάρλαν
4ος: Ντόναλτ Ρόμπερτσον
VAR: Άντριου Ντάλας – AVAR: Στίβεν Κλάνσι
Η ενδεκάδα της Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Τσερβ, Ντόσκι, Ντουέ, Χροσόφσκι, Λάβαλ, Μέμιτς, Πάνος, Σουαρέ, Σπάτσιλ, Βισίνσκι.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς, Τεττέη.
Στον πάγκο του «τριφυλλιού» βρίσκονται οι Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Ερναντέθ, Σιώπης, Ζαρουρί, Αντίνο, Τσέριν, Τζούριτσιτς και Σβιντέρσκι.
Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Σάντσες και Μπακασέτας θα κινούνται στον άξονα. Οι Ταμπόρδα και Πάντοβιτς θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Τεττέη
Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν την τριάδα στην άμυνα
Ο Ράφα Μπενίτεθ πραγματοποίησε έξι αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ματς κόντρα στην ΑΕΛ, διατηρώντας στην 11άδα τους Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ταμπόρδα και Μπακασέτα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για τη Knockout φάση των playoffs του Europa League