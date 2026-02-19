Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2 τελικό: Το «τριφύλλι» έχασε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Europa League

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν μια ομάδα που πέρασε από την League Phase του Europa League χωρίς να γνωρίσει ήττα
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
1ο ματς για τα playoff στο Europa League
Cosmote Sport 4 HD - Newsit.gr
2 - 2
τελικό
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

O Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων στα playoffs του Europa League, θέλοντας να πραγματοποιήσει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

23:53 | 19.02.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
23:49 | 19.02.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα, Παναθηναϊκός - Πλζεν 2-2
23:48 | 19.02.2026
23:48 | 19.02.2026
90'

Κάθετη του Σφιντέρσκι στον Μπακασέτα, κακό σουτ του αρχηγού του Παναθηναϊκού

23:47 | 19.02.2026
23:47 | 19.02.2026
88'
Αλλαγή για την Πλζεν. Μπαίνει ο Αντού αντί του Σουαρέ
23:41 | 19.02.2026
84'

Σουτ του Σφιντέρσκι από πλάγια θέση. Δεν δυσκολεύτηκε ο αντίπαλος κίπερ να μπλοκάρει.

23:41 | 19.02.2026
82'
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, ο Ερνάντεθ θα μπει στη θέση του Τουμπά
23:38 | 19.02.2026

Τρομερό φαλτσαριστό σουτ του Λάντρα, ο λαφόν προσπάθησε να διώξει, αλλά η μπάλα διατήρησε την πορεία της προσ τα δίχτυα για το 2-2

23:36 | 19.02.2026
80'
ΓΚΟΛ για την Βικτόρια Πλζεν, 2-2 με τον Λάντρα
23:35 | 19.02.2026
78'
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό και αποθέωση για Τεττέη

ο Σφιντέρσκι μπαίνει στη θέση του

23:32 | 19.02.2026
23:29 | 19.02.2026
74'

Στο έδαφος ο Μπακασέτας. Σηκώθηκε μετά απο λίγο και συνεχίζει

23:23 | 19.02.2026
23:21 | 19.02.2026
65'
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Ο Αντίνο στη θέση του Ταμπόρδα

23:18 | 19.02.2026
61'
ΓΚΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛ για τον Παναθηναϊκό, 2-1 με τον Τεττέη

Καταπληκτική ατομική ενέργεια του Έλληνα διεθνή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και αφού έκανε πλάκα σε ολόκληρη την άμυνα της Πλζεν εκτέλεσε άψογα τον τερματοφύλακα από πλάγια θέση, ολοκληρώνοντας την ανατροπή του Παναθηναϊκού

23:17 | 19.02.2026
23:17 | 19.02.2026
58'
Αλλαγές για την Πλζεν

Λάντρα αντί Πάνος και Βίντρα αντί Λαουάλ

23:14 | 19.02.2026
56'

Σωτήρια επέμβαση του Λαφόν στην κλειστή του γωνία και φάουλ στη συνέχεια από αντίπαλο

23:08 | 19.02.2026
51'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τεττέη

Δυνατή σέντρα του Ίνκασον από δεξιά, κεφαλιά του Τεττέη, απόκρουση του Βίγκελε και η μπάλα βρίσκει ξανά στον Έλληνα επιθετικό και έφυγε άουτ

23:03 | 19.02.2026
50'

Πρόβλημα με Καλάμπρια φαίνεται να υπάρχει στον Παναθηναϊκό, με τον Ιταλό να συνεχίζει

23:03 | 19.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
23:02 | 19.02.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:46 | 19.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο ΟΑΚΑ με το σκορ στο 1-1
22:45 | 19.02.2026
2 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
22:41 | 19.02.2026
44'
Ευκαιρία για την Πλζεν

Ο Πάνος συνέκλινε από τα αριστερά, έπιασε σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή με το δεξί πόδι και έστειλε την μπάλα στη εξωτερική πλευρά της εστίας του Λαφόν

22:36 | 19.02.2026
22:36 | 19.02.2026
36'
Κίτρινη κάρτα στον Πάνος
22:33 | 19.02.2026

Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ του Τεττέη

22:29 | 19.02.2026
31'
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό, 1-1 με τρομερή κεφαλιά του Τεττέη

Εξαιρετική σέντρα του Κυριακόπουλου από αριστερά, ο Έλληνας φορ με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα

22:26 | 19.02.2026
28'

Ο Τετέι έστρωσε στον Ταμπόρδα, αλλά το σουτ του Αργεντινού σταμάτησε στον Καλάμπρια

22:21 | 19.02.2026
25'

Κλέψιμο της Πλζεν από λάθος του Ίνγκασον, ο Λαουάλ έπιασε το σουτ με το δεξί από τα αριστερά της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα αρκετά άουτ

22:19 | 19.02.2026
22:15 | 19.02.2026
22:14 | 19.02.2026
14'
Κίτρινη κάρτα στον Ντόσκι, που χάνει τη ρεβάνς
22:14 | 19.02.2026
14'

Διαδοχικά ακίνδυνα σουτ του Μπακασέτα, που βρήκαν σε αντιπάλους

22:09 | 19.02.2026
11'
ΓΚΟΛ για την Βικτόρια Πλζεν, 0-1

Μετά από λάθος του Πάντοβιτς, η Πλζεν βγήκε στην επίθεση, π Λαφόν έκανε την επέμβαση στο σουτ του Λαβάλ, όμως η μπάλα έμεινε "ζωντανή", ο Τσερβ έστρωσε στον Βισίνσκι, ο οποίος σούταρε δυνατά και νίκησε τον Γάλλο τερματοφύλακα για το 0-1

22:09 | 19.02.2026

Το ματς συνεχίζεται...

22:09 | 19.02.2026

Διακοπή στο παιχνίδι για τραυματισμό του Λαφόν από φάουλ που δέχθηκε στην προσπάθειά του να επαναφέρει. Ο διαιτητής τόνισε ότι επειδή ο Λαβάλ δεν άπλωσε το πόδι του την ώρα που ο Λαφόν επιχείρησε το βολέ, δεν θα του βγάλει κίτρινη κάρτα.

22:07 | 19.02.2026
7'

Έπειτα από πάσα από τα δεξιά, ο Χροσόβσκι σούταρε στην κίνηση με το δεξί εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

22:05 | 19.02.2026
6'

Σουτ του Σουαρέ, έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και τον άξονα, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

22:01 | 19.02.2026

ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να έχει την κατοχή της μπάλας - Πιέζει ψηλά η Βικτόρια Πλζεν

22:01 | 19.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:57 | 19.02.2026

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

21:52 | 19.02.2026

Οι παίκτες των δυο ομάδων βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:51 | 19.02.2026

Κατά την παρουσίαση των παικτών του Παναθηναϊκού, υπήρξαν χλιαρές αποδοκιμασίες προς τον Τάσο Μπακασέτα

21:50 | 19.02.2026

Στο τελευταίο της ματς, επικράτησε της Σίγκμα Όλομουτς με 2-1 εκτός έδρας, για το πρωτάθλημα Τσεχίας. Το σερί αυτό ξεκίνησε στις στις 11 Δεκεμβρίου, όταν απέσπασε «λευκή» ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό, στη League Phase, μέσα στο ΟΑΚΑ

21:50 | 19.02.2026

Η Βικτόρια Πλζεν δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Με ρεκόρ 3 νικών και 5 ισοπαλιών πήρε την 14η θέση στη League Phase ενώ τρέχει ένα αήττητο σερί 7 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις

21:50 | 19.02.2026

Οι «πράσινοι» δεν έχουν χάσει ποτέ στην Ελλάδα από ομάδα της Τσεχίας, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να φτάσουν στην επικράτηση

21:50 | 19.02.2026

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα προσπαθήσει να υποχρεώσει την Βικτόρια Πλζεν στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, καθώς είναι η μοναδική ομάδα που τελείωσε αήττητη την πρώτη φάση, και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς της Τσεχίας μία εβδομάδα μετά.

21:50 | 19.02.2026

Στην Ευρώπη, πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Στη League Phase του Europa League σημείωσε τρεις νίκες, έφερε τρεις ισοπαλίες και γνώρισε δύο ήττες, από αντιπάλους από την Ολλανδία. Το «τριφύλλι» τερμάτισε στην 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πέρασε στα playoffs της διοργάνωσης

21:49 | 19.02.2026
21:49 | 19.02.2026

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν μία γνώριμη αντίπαλο στον δρόμο για την πρόκριση στους «16», καθώς οι Τσέχοι είχαν επισκεφθεί το ΟΑΚΑ και στη League Phase, με το αποτέλεσμα τότε να είναι 0-0

21:45 | 19.02.2026

Για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι έρχεται σε μία δύσκολη περίοδο, αφού έχει προηγηθεί ο αποκλεισμός στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και η εντός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet, το κλίμα στις τάξεις του -αλλά και στων οπαδών- να έχει βαρύνει

21:44 | 19.02.2026

Διαιτητής: Νίκολας Γουόλς (Σκωτία)

Βοηθοί: Φράνσις Κόνορ και Ντάνιελ ΜακΦάρλαν

4ος: Ντόναλτ Ρόμπερτσον

VAR: Άντριου Ντάλας – AVAR: Στίβεν Κλάνσι

21:44 | 19.02.2026
21:44 | 19.02.2026

Η ενδεκάδα της Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Τσερβ, Ντόσκι, Ντουέ, Χροσόφσκι, Λάβαλ, Μέμιτς, Πάνος, Σουαρέ, Σπάτσιλ, Βισίνσκι.

21:44 | 19.02.2026
21:43 | 19.02.2026

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς, Τεττέη.

Στον πάγκο του «τριφυλλιού» βρίσκονται οι Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Ερναντέθ, Σιώπης, Ζαρουρί, Αντίνο, Τσέριν, Τζούριτσιτς και Σβιντέρσκι.

21:43 | 19.02.2026

Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα αγωνιστούν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Σάντσες και Μπακασέτας θα κινούνται στον άξονα. Οι Ταμπόρδα και Πάντοβιτς θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Τεττέη

21:43 | 19.02.2026

Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν την τριάδα στην άμυνα

21:42 | 19.02.2026

Ο Ράφα Μπενίτεθ πραγματοποίησε έξι αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ματς κόντρα στην ΑΕΛ, διατηρώντας στην 11άδα τους Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ταμπόρδα και Μπακασέτα

21:41 | 19.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για τη Knockout φάση των playoffs του Europa League

21:41 | 19.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
132
111
110
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo