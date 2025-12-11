Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Για την 3η σερί νίκη στο Europa League που θα τον κρατήσει στον στόχο της 8άδας στη League Phase

Την ευκαιρία να “σφραγίσει” την παρουσία του στα playoffs του Europa League έχει απόψε (22:00, Cosmote Sport 5 HD, Ant1, Newsit.gr) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Σε αντίθεση με την εγχώρια παρουσία του, όπου έχει μείνει πλέον πάρα πολύ πίσω απ’ την πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα, ο Παναθηναϊκός έχει μία άκρως ικανοποιητική εικόνα ως τώρα στη League Phase του Europa League, με μοναδική “παραφωνία” το ματς με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά και την εντός έδρας νίκη επί της Στουρμ Γκρατς, ο 14ος Παναθηναϊκός έχει δυο σερί “τρίποντα” και γνωρίζει ότι με νίκη κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, θα “σφραγίσει” την παρουσία του στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης και θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδό του στην πρώτη οκτάδα της τελικής βαθμολογίας και την απευθείας πρόκριση στους “16” του Europa League.

Σε πρώτη φάση, ωστόσο, αυτό που προέχει για τον Παναθηναϊκό είναι το ματς με τους Τσέχους και το πώς θα φτάσει στη νίκη στο ΟΑΚΑ, κόντρα σε μία ομάδα η οποία για την ώρα είναι αήττητη στη League Phase με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες στις πρώτες 5 αγωνιστικές (η ομάδα του Μάρτιν Χίσκι έχει επίσης εννέα βαθμούς και βρίσκεται στη 13η θέση).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το “τριφύλλι” έχει τις γνωστές απουσίες. Συγκεκριμένα, εκτός είναι ο Φακούντο Πελίστρι και ο Ρενάτο Σάντσες που ακολούθησαν ξανά ατομικό, αλλά και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, που ακολούθησε θεραπεία. Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ξανά διαθέσιμο και τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στον αγώνα με την Στουρμ Γκρατς, αλλά και τον Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος ξεπέρασε απόλυτα τον μυϊκό τραυματισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Ίνγκασον, Τουμπά, Πάλμερ- Μπράουν – Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μλαντένοβιτς- Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι

Βικτόρια Πλζεν (Μάρτιν Χίσκι): Bίγκελε – Ντουέ, Γέμελκα, Ντόσκι – Σουαρέ, Τσερβ, Βαλέντα, Μέμιτς – Βίντρα, Ντουροσιμνί, Αντού

Διαιτητής: Αντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία)

Boηθοί: Νέλσον Περέιρα/Πέδρο Μάρτινς (Πορτογαλία)

VAR: Αντρέ Ναρσίζο/Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο (Πορτογαλία)

4oς διαιτητής: Φάμπιο Βερίσιμο (Πορτογαλία)