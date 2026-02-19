Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Με Πάντοβιτς και Σάντσες οι επιλογές του Μπενίτεθ για το παιχνίδι του Europa League

Ως εξτρέμ θα αγωνιστεί ο Πάντοβιτς, ενώ ο Ισπανός διατήρησε την τριάδα στην άμυνα
Ο Πάντοβιτς
Ο Πάντοβιτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (19/02/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4) για τα πλέι οφ του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη βασική του ενδεκάδα για την αναμέτρηση.

Ο Μίλος Πάντοβιτς θα ξεκινήσει στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν, όπως και ο Ρενάτο Σάντσες. Η τριάδα στην άμυνα του «τριφυλλιού» διατηρείται με τους Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν και Ίνγκασον να τη συνθέτουν.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς, Τετέι.

Η ενδεκάδα της Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Τσερβ, Ντόσκι, Ντουέ, Χροσόφσκι, Λάβαλ, Μέμιτς, Πάνος, Σουαρέ, Σπάτσιλ, Βισίνσκι.

