Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Το φοβερό γκολ του Ανδρέα Τετέι για το 1-1

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Ευρώπη
Ο Τετέι πανηγυρίζει το γκολ του Παναθηναϊκού κόντρα στην Πλζεν
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ανδρέα Τετέι να κάνει το 1-1 με εξαιρετική κεφαλιά.

Ο Ανδρέας Τετέι έκανε ονειρικό ντεμπούτο στο Europa League, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στην Ευρώπη. Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ του Παναθηναϊκού έκανε το 1-1 στο 31ο λεπτό του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ.

Ο Κυριακόπουλος έκανε σέντρα ακριβείας και ο Τετέι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά.

Ο επιθετικός του τριφυλλιού έτρεξε στη συνέχεια προς την κερκίδα για να αφιερώσει το γκολ του σ’ ένα δικό του πρόσωπο που ήταν στο ΟΑΚΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
132
111
110
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo