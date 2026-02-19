Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Το φοβερό γκολ του Ανδρέα Τετέι για το 1-1

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ανδρέα Τετέι να κάνει το 1-1 με εξαιρετική κεφαλιά.

Ο Ανδρέας Τετέι έκανε ονειρικό ντεμπούτο στο Europa League, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στην Ευρώπη. Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ του Παναθηναϊκού έκανε το 1-1 στο 31ο λεπτό του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ.

Ο Κυριακόπουλος έκανε σέντρα ακριβείας και ο Τετέι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά.

Ο επιθετικός του τριφυλλιού έτρεξε στη συνέχεια προς την κερκίδα για να αφιερώσει το γκολ του σ’ ένα δικό του πρόσωπο που ήταν στο ΟΑΚΑ.