Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια ανάλυση: Η «έκρηξη» του Χολμς και οι απαραίτητοι Ναν και Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του της ήττες με Ολυμπιακό και Αμράνι Μιλάνο, επικρατώντας με 84-71 της Βίρτους Μπολόνια στην 21η αγωνιστική της Euroleague, για να μπει ξανά σε “τροχιά” 4άδας στην Ευρώπη.

Με τον Ρισόν Χολμς να ξεχωρίζει τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα ξέσπασμα του Κέντρικ Ναν στην τελευταία περίοδο για να “λυγίσει” τελικά άνετα τη Βίρτους Μπολόνια και να πάρει… ανάσα στη Euroleague.

Οι “πράσινοι” δεν είχαν περιθώρια για νέα γκέλα στο Telekom Center Athens και μπήκαν από την αρχή με το… μαχαίρι στα δόντια, “κλειδώνοντας” την ιταλική ομάδα στην άμυνά τους, η οποία και τους επέτρεψε στο τέλος να “καθαρίσουν” το ματς.

Ο Χολμς δημιουργεί αισιοδοξία

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να περιμένει ακόμη την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ από τον τραυματισμό, αλλά το περασμένο καλοκαίρι επένδυσε ξανά στους “ψηλούς”, με την απόκτηση του Ρισόν Χολμς.

Ο Αμερικανός σέντερ ήρθε με περγαμηνές στην Ελλάδα από το NBA, αλλά έχασε σημαντικό διάστημα με δικούς του τραυματισμούς και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του αρκετά, μέσα στο 2025. Εδώ και λίγο καιρό έχει επιστρέψει στη δράση όμως και δείχνει ξανά ότι έχει τη δυνατότητα να καλύψει το κενό του Γάλλου που “σάρωσε” τη Euroleague με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, μέχρι το σοκαριστικό περσινό κάταγμα στο πόδι του.

Κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, ο Ρισόν Χόλμς είχε 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο, όντας ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού και στο σύστημα αξιολόγησης. Αύξησε έτσι και τις προσδοκίες για τον ίδιο στο υπόλοιπο της σεζόν, με τον Εργκίν Αταμάν να αισιοδοξεί ότι θα τον έχει μαζί με τον Λεσόρ, όταν θα κριθούν οι τίτλοι στη σεζόν.

Χουάντσο και Ναν έκαναν ξανά τη διαφορά

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε πάντως για μία ακόμη φορά τον Ναν στην επίθεση και τον Χουάντσο στην άμυνα, για να νικήσει τη Βίρτους Μπολόνια. Οι δύο παίκτες συνεχίζουν να αποτελούν σταθερές για την ομάδα του Αταμάν και να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της.

Ο Χουάντσο με τρία κλεψίματα και δύο τάπες, ήταν ξανά ο… ογκόλιθος που συνήθισε ο Παναθηναϊκός την τελευταία διετία και έδωσε το… σύνθημα για την ομάδα του στην άμυνα.

Αντίστοιχα, ο Ναν ήταν αυτός που έδωσε το σκορ στο φινάλε, για να βάλει πρόωρο τέλος στην αναμέτρηση. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν άστοχος στο ξεκίνημα και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ξεφύγει από τη Βίρτους Μπολόνια, αλλά όταν αυτός βγήκε μπροστά και έφθασε τα… στάνταρ των 21 πόντων του, “καθάρισε” την αναμέτρηση.