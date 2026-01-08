Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια και Άρσεναλ – Λίβερπουλ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας πρωταγωνιστεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια για την Euroleague, αλλά και η σπουδαία αναμέτρηση της Premier League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ. Καρδίτσα και Προμηθέας δίνουν μάχες στο Basketball Champions League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπότικ Βαν ντε Ζάντσουλπ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

16:55 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Χαζμ Roshn Saudi League

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε Euroleague

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Καρδίτσα – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα FIBA Basketball Champions League

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Κάλιαρι Serie A

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καχασόλ – Πανιώνιος ΓΣΣ CEV Challenge Cup Γυναικών 2026

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Προμηθέας – Ελάν Σαλόν FIBA Basketball Champions League

21:00 Action 24 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης Super Cup Ισπανίας

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Μονακό Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λίβερπουλ Premier League