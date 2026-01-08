Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Να σπάσουν το αρνητικό σερί στη Euroleague θέλουν οι πράσινοι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague )08/01/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και καλείται να πάρει τη νίκη για να μη βαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα στην ομάδα.

Μετά τις ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο τη νίκη στην αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια για να επιστρέψει η ψυχολογία σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο στην ομάδα των πρασίνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στήριξε δημόσια τους παίκτες και τον προπονητή του Παναθηναϊκού με ανάρτηση στα social media θέλοντας να υπενθυμήσει στους φιλάθλους, όσα έχουν καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ντίνο Μήτογλου και τον Ματίας Λεσόρ,ε νώ μένει να φανεί αν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με τους Ιταλούς, καθώς κόντρα στην Αρμάνι δεν αγωνίστηκε.

Η Βίρτους έχει μεγάλη αστάθεια στις εκτός έδρας αναμετρήσεις της, σε αντίθεση με τους αγώνες στην Μπολόνια που έχει ρεκόρ 8-2. Εκτός Ιταλίας έχει μόλις δύο νίκες στις έδρες των Βιλερμπάν και Παρτιζάν και οι πράσινοι καλούνται να εκμεταλλευτούν την αδυναμία της ομάδας του Ιβάνοβιτς μακριά από την έδρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντιούφ θα είναι στη διάθεση του προπονητή της Βίρτους, ενώ Ντιαρά και Βιλτνόσα θα απουσιάσουν από το παιχνίδι στο Telekom Center. Ο Αργεντινός γκαρντ υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον αριστερό μηρό και έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία.

Το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, Σέφι Σεμές από το Ισραήλ και Αμίτ Μπάλακ από την Τουρκία.

Ο Παναθηναϊκός στην Ιταλία ηττήθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια 92-75 και καλείται να αντιδράσει στην έδρα του για να «σβήσει» το άσχημο αποτέλεσμα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου.