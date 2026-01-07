Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Οι διαιτητές του αγώνα της 21ης αγωνιστικής της Euroleague

Επιστροφή στις νίκες θέλει διακαώς ο ντεφορμέ Παναθηναϊκός
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια το βράδυ της Πέμπτης (8/1/2025, 21:15) για την 21η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από 3 σερί ήττες που τον πήγαν πίσω στην κατάταξη.

Μία μέρα πριν το τζάμπολ του αγώνα, η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Αυτοί είναι οι  Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, Σέφι Σεμές από το Ισραήλ και Αμίτ Μπάλακ από την Τουρκία. 

Ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι στις πρόσφατες συναντήσεις των δύο ομάδων, με τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια.  Στο φετινό πρώτο γύρο, η Βίρτους είχε πάρει τη νίκη με 92-75.

