Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Οι διαιτητές του αγώνα της 21ης αγωνιστικής της Euroleague

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια το βράδυ της Πέμπτης (8/1/2025, 21:15) για την 21η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από 3 σερί ήττες που τον πήγαν πίσω στην κατάταξη.

Μία μέρα πριν το τζάμπολ του αγώνα, η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Αυτοί είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, Σέφι Σεμές από το Ισραήλ και Αμίτ Μπάλακ από την Τουρκία.

Ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι στις πρόσφατες συναντήσεις των δύο ομάδων, με τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Στο φετινό πρώτο γύρο, η Βίρτους είχε πάρει τη νίκη με 92-75.