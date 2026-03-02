Παναθηναϊκός: Βισέντε Ταμπόρδα και Ανδρέας Τετέι έχουν πετύχει τα 10 από τα τελευταία 14 γκολ της ομάδας τους

Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό στη σεζόν και μετά την πρόκριση στους “16” του Europa League, ανέβηκε και στην 4η θέση της βαθμολογίας στη Super League, με τους Βισέντε Ταμπόρδα και Ανδρέα Τετέι να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Η είσοδος του Βισέντε Ταμπόρδα στο ροτέισον του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με τη μετεγγραφή του Ανδρέα Τετέι, έχουν… αναζωογονήσει τους “πράσινους”, αφού οι δύο ποδοσφαιριστές σκοράρουν κατά ριμπάς για την ομάδα τους.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει 4 γκολ και 1 ασίστ στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, με τον διεθνή Έλληνα στράικερ να φθάνει πλέον τα 6 γκολ με τη φανέλα του “τριφυλλιού”. Οι δυο τους έχουν μάλιστα τα 10 από τα τελευταία 14 τέρματα των “πρασίνων”.

Ταμπόρδα και Τετέι βρήκαν δίχτυα και στο χθεσινό (01/03/26) ντέρμπι με τον Άρη, οδηγώντας την ομάδα του Μπενίτεθ στη νίκη με 3-1 και στην 4η θέση της βαθμολογίας της Super League.