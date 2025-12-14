Παναθηναϊκός – Βόλος: Νέα αρχή ψάχνουν οι «πράσινοι» στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το βράδυ της Κυριακής (14/12/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) το Βόλο στη Λεωφόρο για τη 14η αγωνιστική της Super League, αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Μετά και τη νέα “γκέλα” κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στο -15 από τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Super League και κόντρα στο Βόλο θέλει να κάνει ένα πρώτο… βήμα για την επιστροφή του στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Οι “πράσινοι” δεν έχουν διαθέσιμους στο ματς τους Πελίστρι, Σάντσες και Τσέριν, αλλά “καίγονται” για βαθμούς κόντρα σε μία από τις εκπλήξεις της φετινής σεζόν, το Βόλο, που βρίσκεται από πάνω τους στη βαθμολογία και τους νίκησε με 1-0 στη μεταξύ τους “μονομαχία” στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

Η προαναγγελία της Super League

Η νίκη του Βόλου στον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος με 1-0 (23’ Λάμπρου) έβαλε τέλος σε ένα αήττητο σερί δέκα αγώνων που είχαν οι Πράσινοι σε όλες τις διοργανώσεις και σε παιχνίδια που έγιναν στις δύο έδρες. Η προηγούμενη νίκη της ομάδας του Βόλου ήταν στις 9 Ιανουαρίου 2022, με 3-1 στη Μαγνησία.

Ο Σπόραρ και ο Τσέριν είναι οι κορυφαίοι σκόρερ των αναμετρήσεων των δύο ομάδων και στις δύο έδρες, με πέντε γκολ, και ακολουθεί ο Φώτης Ιωαννίδης με τέσσερα. Ο Σπόραρ, τη σεζόν 2023-24, σκόραρε και στα πέντε ματς όπου ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ απέναντι στον Βόλο σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος. Ο Τσέριν έχει σκοράρει σε πέντε από τις δέκα αναμετρήσεις που έχει βρεθεί απέναντί του ο Βόλος.

Ο Παναθηναϊκός είχε δημιουργήσει ένα σερί οκτώ διαδοχικών αγώνων χωρίς να δεχθεί τέρμα στις εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις του με τον Βόλο σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος, όπου σημείωσε επτά νίκες και υπήρξε μία λευκή ισοπαλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για τα Playoffs της σεζόν 2022-23.

Ο Βόλος έχει σκοράρει στην έδρα του Παναθηναϊκού μόλις τέσσερις φορές, και αυτό συνέβη στα τρία πρώτα παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα και στην τελευταία τους συνάντηση. Στο παρθενικό τους παιχνίδι ηττήθηκε με 4-1, στο δεύτερο αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) και στο τρίτο ήρθε η δεύτερη ήττα με 5-1 τη σεζόν 2021-22. Μετά από διάλειμμα τριών αγώνων χωρίς να σκοράρει, το κατάφερε πέρσι, στην ήττα του με 2-1.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

7 ΑΓΩΝΕΣ

5 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

– ΝΙΚΕΣ ΒΟΛΟΣ

ΓΚΟΛ: 17-4