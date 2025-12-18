Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: Η ώρα του αγώνα για τη Euroleague και το κανάλι που θα τον μεταδώσει

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 17η αγωνιστική της Euroleague και με νίκη κόντρα στην πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα, έχει την ευκαιρία να πλησιάσει την πρώτη θέση!

Με την ψυχολογία στα ύψη, μετά το “διπλό” επί της Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 2/2 στη νέα “διαβολοβδομάδα” της Euroleague και να βελτιώσει το ρεκόρ του (βρίσκεται στο 10-6).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τον… πρώην “πράσινο”, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, στο “τριφύλλι” θέλουν να δυσαρεστήσουν ένα ακόμη παλιό μέλος της ομάδας, τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος επιστρέφει για πρώτη φορά στο TCA, ως τεχνικός των Ισραηλινών. Η Χάποελ Τελ Αβίβ αναμένεται να είναι ένα δυνατό cras test για το “τριφύλλι”, μιας και έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής στη σεζόν, με ρεκόρ 12-4.

Ο αγώνας στο “Telekom Center Athens” θα κάνει τζάμπολ στις 21:15, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα έχει και live μετάδοση από το Newsit.gr.