Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: Χωρίς τον Χολμς η δωδεκάδα του «τριφυλλιού»

Ο Αμερικανός δε θα ενισχύσει τους πράσινους στην αναμέτρηση της Euroleague
Χολμς
Ο Χολμς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να μην βάλει τον Ρισόν Χολμς στη δωδεκάδα της ομάδας του, αφού μπορεί να είναι ιατρικά έτοιμος δεν έχει όμως ρυθμό για να παίξει σε παιχνίδι μεγάλης έντασης.

Εκτός από τον Ρισόν Χολμς εκτός δωδεκάδας για τον Παναθηναϊκό είναι και οι Μάριους Γκριγκόνις, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Γιάννης Κουζέλογλου. Ο Αμερικανός είναι πιθανό να επιστρέψει στο παιχνίδι της GBL με τον Ηρακλή (20/12/25, 21:15).

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
125
111
83
78
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo