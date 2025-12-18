Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: Χωρίς τον Χολμς η δωδεκάδα του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να μην βάλει τον Ρισόν Χολμς στη δωδεκάδα της ομάδας του, αφού μπορεί να είναι ιατρικά έτοιμος δεν έχει όμως ρυθμό για να παίξει σε παιχνίδι μεγάλης έντασης.

Εκτός από τον Ρισόν Χολμς εκτός δωδεκάδας για τον Παναθηναϊκό είναι και οι Μάριους Γκριγκόνις, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Γιάννης Κουζέλογλου. Ο Αμερικανός είναι πιθανό να επιστρέψει στο παιχνίδι της GBL με τον Ηρακλή (20/12/25, 21:15).

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.