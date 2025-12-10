Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή για το παιχνίδι του Europa League με τη Βικτόρια Πλζεν

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική του Europa League (11/12/25, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) και ο Ράφα Μπενίθτεθ έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας.

Οι Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμα στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού, πριν το παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League, ενώ ο Κυριακόπουλος έκανε θεραπεία.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.