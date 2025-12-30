Παναθηναϊκός: Χωρίς Φαρίντ και Όσμαν κόντρα στο Μαρούσι

Χωρίς τους Κένεθ Φαρίντ και Τσέντι Όσμαν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το απόγευμα (18:30, 30/12/2025, ΕΡΤ2) το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο εξ αναβολής παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Οι πράσινοι θα παραταχθούν με αρκετές απουσίες στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, καθώς εκτός θα είναι οι Φαρίντ και Όσμαν, οι οποίοι «κόπηκαν» από την 6άδα των ξένων.

Φυσικά εκτός θα είναι και ο Σλούκας, που δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο γόνατο και «τρέχει» για το ντέρμπι της Euroleague με τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Γκριγκόνις, που δεν είναι δηλωμένος στη λίστα των ξένων στην Stoiximan Greek Basketball League.

Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν δεν θα είναι, προφανώνς, ούτε ο Ματίας Λεσόρ.

Η 6άδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με το Μαρούσι: Σορτς, Χολμς, Γκραντ, Ναν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν.