Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν και Χολμς κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο

Δίχως τον Τσέντι Όσμαν και τον Ρισόν Χολμς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Όπως ενημέρωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για το Μιλάνο, ο Τσέντι Όσμαν δεν πρόλαβε να είναι απόλυτα έτοιμος για να αγωνιστεί κόντρα στην Αρμάνι, ενώ ο Ρισόν Χολμς αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε μία εβδομάδα.

«Δυστυχώς ο Όσμαν δεν θα παίξει αύριο. Περίμενα ότι θα έπαιζε, αλλά οι γιατροί μου είπαν χθες ότι δε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ο Χολμς πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα παίξει. Πέρασε ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό, έμεινε εκτός για μεγάλο διάστημα και ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμος. Και είναι σημαντικό να είναι έτοιμος να παίξει καλά. Πρέπει πρώτα να προπονηθεί καλά 2-3 φορές και μετά να μπει να παίξει», δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν.