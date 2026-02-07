Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Ναν στην Καρδίτσα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα την Κυριακή (08.02.2025, 16:00, ΕΡΤ 2) στο “Γ.Μπουρούσης”, για την 18η αγωνιστική της GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει σημαντικές απουσίες.

Ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να υπολογίζει για την συγκεκριμένη αναμέτρηση στον Κώστα Σλούκα, που αντιμετωπίζει μια ενόχληση στον δεξιό αγκώνα (έπαιζε με δεμένο χέρι στο ματς με την Παρτίζαν) και έκανε θεραπεία και έμεινε στην Αθήνα ώστε να προστατευτεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός παραμένει ο Κέντρικ Ναν, τον οποίο ο Παναθηναϊκός ελπίζει να έχει στη διάθεσή του στο κρίσιμο ματς της ερχόμενης Παρασκευής (13.02.2026, 21:15, Newsit.gr) με την πρωτοπόρο της Euroleague, Φενέρμπαχτσε.

Υπενθυμίζουμε ότι εκτός του εγχώριου ρόστερ βρίσκεται ο Μάριους Γκριγκόνις, ενώ δεν υπολογίζεται ακόμη φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.

Στα θετικά νέα για τον Παναθηναϊκό, ο Τζέριαν Γκραντ -που αντιμετώπισε πρόβλημα στον αντίχειρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παρτίζαν- ακολούθησε κανονικά την αποστολή, κάτι που σημαίνει πως δεν έχει τίποτα το σοβαρό.