Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Κέντρικ Ναν κόντρα στη Βιλερμπάν

Μέσα οι Χολμς, Μήτογλου και Όσμαν για το παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής της Euroleague
Ο Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βίρτους/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ/ EUROKINISSI)

Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να ταλαιπωρείται από διάστρεμμα και δεν θα αγωνίστει ούτε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιλερμπάν στη Γαλλία για την 25η αγωνιστική της Euroleague (30/01/26, 21:45).

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έχει στη διάθεσή του, τον Ναν για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, θα έχει όμως στην αποστολή του, τον Μήτογλου, μετά από καιρό, όπως και τον Χολμς, που ξεπέρασε τις στομαχικές διαταραχές, που τον ταλαιπωρούσαν.

Ο Όσμαν ταξίδεψε και αυτός με την αποστολή του «τριφυλλιού» και θα είναι στη διάθεση του Αταμάν.

Οι πράσινοι θα ψάξουν τη νίκη στην έδρα των αδύναμων Γάλλων, που θα τους κρατήσει σε επαφή με την πρώτη τετράδα της διοργάνωσης.

Αθλητικά
