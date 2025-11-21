Παναθηναϊκός: Χωρίς Τσέντι Όσμαν στη Μύκονο οι πράσινοι

Ο Τσέντι Όσμαν δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο Betsson (22/11/25, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τη GBL και έμεινε στην Αθήνα για να κάνει θεραπεία.

Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανό να στερηθεί την παρουσία του Τσέντι Όσμαν και στο παιχνίδι της Euroleague με την Παρτιζάν (25/11/25, 21:15), μετά την άσχημη προσγείωση που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με την Dubai BC, μετά απο την οποία αποκόμισε διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.

Ο Τούρκος φόργουορντ έχει κληθεί και για τα παιχνίδια της Εθνικής Τουρκίας για τα προκριματικά του Mundobasket και μένει να φανεί αν θα προφυλαχτεί από τον Εργκίν Αταμάν ή αν θα αγωνιστεί με την ομάδα της χώρας του.