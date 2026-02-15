Πανιώνιος: Αποθεωτική υποδοχή για τους ποδοσφαιριστές μετά τη νίκη στην Καλαμάτα

Ο Πανιώνιος πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Καλαμάτας στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής των playoffs ανόδου στην Super League. Ο Ιστορικός κέρδισε 2-0 στην Μεσσηνία κι έτσι έφτασε στη βαθμολογία τη “Μαύρη Θύελλα” (οι γηπεδούχοι έχουν ακόμα το προβάδισμα, καθώς το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η θέση που κατέβαλε η ομάδα στην κανονική διάρκεια).

Οι φίλοι του Πανιωνίου υποδέχτηκαν τους παίκτες της ομάδας με καπνογόνα και συνθήματα, μετά την σπουδαία νίκη στην Καλαμάτα. Δεκάδες φίλοι των “κυανέρυθρων” περίμεναν την αποστολή με συνθήματα, καπνογόνα και χειροκροτήματα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά αποθεώθηκε και ο Παύλος Δερμιτζάκης με τον Έλληνα τεχνικό να ακούει ρυθμικά το όνομά του και τον ίδιο να τονίζει πως: «Τώρα ξεκινούν όλα»!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PanioniosFC (@panionios_fc)

Με τον τρόπο αυτό, οι οπαδοί της ομάδας της Νέας Σμύρνης θέλησαν να δείξουν την έμπρακτη στήριξή τους στο σύνολο του Παύλου Δερμιτζάκη.