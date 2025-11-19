Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις 72-79: Ακόμα μία ήττα για τους «κυανέρυθρους» στο Eurocup

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε για ακόμα ένα βράδυ να πάρει κάτι θετικό, καθώς έχασε με 79-72 από τη Λιετκαμπέλις στο κλειστό της Γλυφάδας στην 8η αγωνιστική του Eurocup.

Με αυτήν την ήττα ο Πανιώνιος συνεχίζει να βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας στο δεύτερο γκρουπ του Eurocup. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου έχει μόλις μία νίκη στη διοργάνωση, η οποία είναι και η μοναδική στη σεζόν και είχε έρθει στην παράταση κόντρα στην Τσέμνιτζ την 1η αγωνιστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κρίση για τους Νεοσμυρνιώτες δε λέει να σταματήσει, καθώς αυτή ήταν η 14η διαδοχική ήττα τους σε όλες τις διοργανώσεις. Στην αναμέτρηση κορυφαίος για την ομάδα ήταν ο Λέμον με 20 πόντους, ενώ ο Λιούις είχε 16 πόντους.

Πανιώνιος: Γουάτσον 2 (1/5 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Λέμον 20 (5/11 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 1/2 βολές και 4 ριμπάουντ) , Στάρκς 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές και 6 ασίστ), Πάπας 2 (2/2 βολές), Τσαλμπούρης 5 (1/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 3 ριμπάουντ), Λούις 16 (2/3 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 4 ριμπάουντ), Ντεσίλντς 9 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Γόντικας, Ουόλ, Κρούζερ 4 (1/2 δίποντα, 2/3 βολές), Χαντς 4 (1/7 δίποντα, 2/2 βολές και 4 ριμπάουντ), Πατρίκης.

Λιετκαμπέλις: Μόρις 16 (2/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 6/7βολές και 4 ριμπάουντ), Μπισκάουσκις 6 (2/2 τρίποντα), Μούτιτς 2 (1/3 δίποντα και 4 ριμπάουντ), Κουλαμάε 14 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 4 ριμπάουντ), Λιπκέβιτσιους 3 (1/1 τρίποντα), Μαλντούνας 4 (2/3 δίποντα), Ρούμπιτ 12 (3/6 δίποντα, 6/7 βολές και 8 ριμπάουντ), Φλάουερς 5 (1/3 δίποντα, 3/3 βολές και 5 ριμπάουντ), Κουλίεσα, Λαβρινόβιτσιους 9 (3/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Ντανουσέβιτσιους 8 (3/7 δίποντα, 2/2 βολές και 5 ριμπάουντ).