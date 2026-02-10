Πανιώνιος – Μπεσίκτας 74-114: Αντίο με «βαριά» ήττα στο Eurocup

Τελείωσε το… μαρτύριο του Πανιωνίου στο φετινό Eurocup, με το τελευταίο του παιχνίδι στην Ευρώπη για τη σεζόν 2025-26 να “κρύβει” όμως, μία ακόμη “βαριά” ήττα, με 114-74 από την Μπεσίκτας στη Γλυφάδα.

Ο Πανιώνιος δίνει “μάχη” για την παραμονή στην ελληνική GBL και στο Eurocup δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός, γεγονός που οδήγησε σε… ανακούφιση, μετά και το τελευταίο ματς με την Μπεσίκτας.

Η τουρκική ομάδα “πυροβόλησε” από παντού την ομάδα του Μάρκοβιτς, έχοντας 19/28 τρίποντα στο ματς, την ώρα που για τους γηπεδούχους μόνο ο Γουάτσον “πάλευε” με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Πανιώνιος γνώρισε έτσι την 15η ήττα του σε 18 αγώνες και ολοκλήρωσε την παρουσία του στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114

Τα στατιστικά των παικτών

Πανιώνιος (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 19 (7/11 δίποντα, 5/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Λέμον 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Τέιλορ 10 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ασίστ, 7 λάθη), Τσαλμπούρης, Οικονομόπουλος, Λούις 5 (1), Γκόντικας, Κρούζερ 8 (1/8 σουτ), Πατρίκης 8 (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/2 βολές), Νικολαΐδης 12 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Γκίκας 7 (1 τρίποντο, 4 ασίστ),

Μπεσίκτας (Αλιμπίγεβιτς): Μάθιους 5 (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντότσον 10 (4/5 δίποντα, 2/3 βολές, 5 ασίστ), Καμαγκάτε 10 (3/4 δίποντα, 4/6 βολές, 10 ριμπάουντ), Σανλί 5 (1), Ουγκουρλού 2, Αρσλάν 11 (1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα), Μόργκαν 14 (2/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 1/1 βολή), Λεμάρ 7 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Άντονι Μπράουν 15 (3/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Τόμας 12 (3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βίτο Μπράουν 15 (5/6 τρίποντα), Ζίζιτς 8 (3/5 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ)