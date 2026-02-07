Πανιώνιος – Μύκονος Betsson 87-76: Σπουδαία νίκη για τους κυανέρυθρους στη GBL με «άρωμα» παραμονής

Ο Πανιώνιος επιβλήθηκε με 87-76 της Μυκόνου, πανηγυρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη και υπερπολύτιμη νίκη, στη μάχη που δίνει για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσης της GBL!

Με τριάδα “φωτιά”, ο Πανιώνιος πήρε μία ακόμη πολύτιμη νίκη στην GBL, για την 18η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ των ανδρών. Ο Νέιτ Ουάτσον και ο Μπράντον Τέιλορ σημείωσαν double double, ενώ… ασταμάτητος ήταν και ο Τζάκσον Κρούζερ.

Συγκεκριμένα, ο Νέιτ Ουάτσον είχε 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Μπράντον Τέιλορ (17π., 10ασ., 2ρ.) ενώ 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Τζάκσον Κρούζερ.

Αυτή ήταν η 5η νίκη του Πανιωνίου στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχει βελτιωθεί σημαντικά από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Νέναντ Μάρκοβιτς, ανεβαίνοντας στο 5-12, ενώ η Μύκονος υποχώρησε στο 7-9.

Από πλευράς νησιωτών, οι Ταϊρί Άπλμπι και Μάιλς Χέσον σημείωσαν από 17 πόντους, ο Τζάστιν Μπριγκς μάζεψε 11 ριμπάουντ, ενώ 7 ασίστ μοίρασε ο Βαγγέλης Μάντζαρης.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 38-37, 64-58, 87-76