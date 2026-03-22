Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 68-84: Άνετη νίκη για το «τριφύλλι» στην GBL

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-84 τον Πανιώνιο στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα και έφτασε τις 17 νίκες στη GBL, μετά και την 22η αγωνιστική.

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκούρασε αρκετούς παίκτες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανιώνιο, καθώς ο Τζέριαν Γκραντ έμεινε εκτός εξάδας ξένων και οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κώστας Σλούκας έπαιξαν κάτω από 20 λεπτά. Εκτός έξάδας έμεινε ξανά ο Ρισόν Χολμς, που μοιάζει ξένο σώμα πλέον.

Οι πράσινοι ήταν μπροστά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήραν μία άνετη νίκη με τον Σορτς να είναι ο πρώτος σκόρερ για το «τριφύλλι» με 11 πόντους και 5 ασίστ. Ο Χουάντσο και ο Ρογκαβόπουλος είχαν 10 και κανείς άλλος πράσινος δεν ήταν διψήφιος, με τους Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα και Όσμαν να τελειώνουν το παιχνίδι με 9 πόντους.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Τόμασον των γηπεδούχων με 18 πόντους και ο Λιούς ακολούθησε στο σκοράρισμα με 16.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-4 και ο Πανιώνιος είναι στη 12η θέση με ρεκόρ 5-15 και θα συνεχίσει τη μάχη του για τη σωτηρία με το Μαρούσι να είναι το πρώτο υποψήφιο να υποβιβαστεί.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο T- Center (30/03/26, 19:00) σε ένα παιχνίδι γοήτρου χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, μιας και οι Πειραιώτες έχουν το απόλυτο (20-0) στη GBL.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-19, 27-42, 45-70, 68-84

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 6 (3/4 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λέμον 8 (4/5 δίποντα), Τόμασον 18 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κρούζερ 9 (2/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Γκίκας, Τέιλορ 5 (2/8 σουτ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Τσαλμπούρης 6 (0/5 τρίποντα), Λούις 16 (2/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γόντικας, Νικολαΐδης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 11 (4/6 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Όσμαν 9 (3/5 τρίποντα), Χέιζ-Ντέιβις 9 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/3 βολές), Ναν 6 (1), Μήτογλου 6 (1/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 9 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 10 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τολιόπουλος 7 (2/7 τρίποντα), Φαρίντ 7 (6 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 10 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα).