Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: «Ατσάλινοι» οι Θεσσαλονικείς, πέρασαν από τη Γλυφάδα για την GBL

Μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι στη Γλυφάδα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να “λυγίσει” και τον Πανιώνιο με 70-67, για να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στη φετινή GBL.

Χουγκάζ και Μέλβιν με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα, οδήγησαν τον ΠΑΟΚ στο διπλό στην έδρα του Πανιωνίου, ο οποίος και έχασε στις λεπτομέρειες το ματς, παρά την εξαιρετική εμφάνιση των Λιούις και Τόμασον.

Ο ΠΑΟΚ επανήλθε έτσι στην τρίτη θέση της κατάταξης στην GBL, όντας πίσω μόνο από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ενώ ο Πανιώνιος παραμένει στην τελευταία θέση με μόλις τρεις νίκες στη σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 38-30, 49-50, 67-70

Πανιώνιος (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 9 (4/8 δίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λέμον 3 (1), Τόμασον 13 (3/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κρούζερ 12 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκίκας 2, Τέιλορ 8 (3/5 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Τσαλμπούρης 5 (2/7 σουτ), Λούις 14 (4/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές), Γόντικας 1, Νικολαΐδης

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 15 (7/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Ταϊρί 8 (1/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Περσίδης 2, Μπέβερλι (3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μουρ 8 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Κόνιαρης 4 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χουγκάζ 16 (1/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 4, Ντιμσά 13 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ασίστ)