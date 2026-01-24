Αθλητικά

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: «Ατσάλινοι» οι Θεσσαλονικείς, πέρασαν από τη Γλυφάδα για την GBL

Δυσκολεύτηκαν αλλά έφθασα στο τέλος στη νίκη οι Θεσσαλονικείς
Στιγμιότυπο από το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Στιγμιότυπο από το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι στη Γλυφάδα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να “λυγίσει” και τον Πανιώνιο με 70-67, για να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στη φετινή GBL.

Χουγκάζ και Μέλβιν με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα, οδήγησαν τον ΠΑΟΚ στο διπλό στην έδρα του Πανιωνίου, ο οποίος και έχασε στις λεπτομέρειες το ματς, παρά την εξαιρετική εμφάνιση των Λιούις και Τόμασον.

Ο ΠΑΟΚ επανήλθε έτσι στην τρίτη θέση της κατάταξης στην GBL, όντας πίσω μόνο από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ενώ ο Πανιώνιος παραμένει στην τελευταία θέση με μόλις τρεις νίκες στη σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 38-30, 49-50, 67-70

Πανιώνιος (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 9 (4/8 δίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λέμον 3 (1), Τόμασον 13 (3/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κρούζερ 12 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκίκας 2, Τέιλορ 8 (3/5 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Τσαλμπούρης 5 (2/7 σουτ), Λούις 14 (4/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές), Γόντικας 1, Νικολαΐδης

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 15 (7/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Ταϊρί 8 (1/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Περσίδης 2, Μπέβερλι (3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μουρ 8 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Κόνιαρης 4 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χουγκάζ 16 (1/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 4, Ντιμσά 13 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 4 ασίστ)

