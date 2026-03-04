Πανιώνιος: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε 23.000.000 ευρώ για τη β’ φάση των έργων στο κλειστό της Νέας Σμύρνης

Ένα σημαντικό βήμα για την κατασκευή του κλειστού στην οδό Αρτάκης έγινε τις τελευταίες ημέρες, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τη δεύτερη φάση κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου για τον Πανιώνιο, στη Νέα Σμύρνη.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου τη διάθεση 23 εκατομμυρίων ευρώ για τη Β’ φάση του κλειστού του Πανιωνίου, αποδεχόμενο την εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττική,ς Νίκος Χαρδαλιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την έγκριση της χρηματοδότησης ανοίγει πλέον ο δρόμος για τα επόμενα βήματα. Το έργο θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης και στη συνέχεια να εισαχθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Αμέσως μετά, πριν τη δημοπράτηση, θα υπογραφεί νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για την υλοποίηση της Β’ φάσης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την Δευτέρα 2 Μαρτίου την χρηματοδότηση με 23.000.000 € για την Β’ φάση του έργο του Κλειστού Γυμναστηρίου της οδού Αρτάκης, αποδεχόμενο την εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Αυτό ήταν το επιστέγασμα της εξαιρετικής συνεργασίας του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Νέας Σμύρνης Γιώργου Κουτελάκη αλλά κυρίως των Τεχνικών Υπηρεσιών των δύο Οργανισμών που εργάστηκαν εντατικά τους τελευταίους μήνες πάνω στην προετοιμασία της Β’ φάσης του έργου.

Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης και την εισαγωγή του στο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Περιφέρειας.

Αμέσως μετά και πριν την δημοπράτησή του θα υπογραφεί η νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Περιφέρειας Αττικής ύψους χρηματοδότησης 23.000.000 €».