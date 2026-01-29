Πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ: «Με το κασκόλ στα χέρια η τελευταία σας πνοή»

Πανό αφιερωμένο στους 7 αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε σε κερκίδα του ΣΕΦ, στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Κίνηση σεβασμού από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι τίμησαν με αυτό τον τρόπο τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν άδοξα τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

«Πετάξτε ψηλά αετοί. Με το κασκόλ στα χέρια, η τελευταία σας πνοή», ανέφερε το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού. Πριν την έναρξη του αγώνα, οι δυο ομάδες κράτησαν και ενός λεπτού σιγή, έχοντας πάρει σχετική άδεια από τη διοργανώτρια.