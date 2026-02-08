Αθλητικά

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ live για την 20η αγωνιστική της Super League

Η ομάδα του Νίκολιτς αντιμετωπίζει τον ουραγό της βαθμολογίας Πανσερραϊκό
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Super League
20η αγωνιστική
0 - 0
1ο ημιχρονο
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League και ψάχνει μόνο τη νίκη για να εκμεταλλευτεί πιθανές απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα. 

16:26 | 08.02.2026
27'
Κίτρινη κάρτα στον Βόνλεϊ
16:21 | 08.02.2026
23'
Φάση για την ΑΕΚ

Ο Μουκουντι υπό πίεση δεν μπορεί να εκτελέσει από την μικρή περιοχή, ενώ στη συνέχεια η κεφαλιά του Ελίασον ήταν αδύναμη - ο Καμερουνέζος αμυντικός φώναξε για πέναλτι αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι

16:19 | 08.02.2026
22'

Ατομική ενέργεια του Κοϊτά, από τάκλιν η μπάλα πήγε προς τον μαρίν που έπιασε το σουτγ, η μπάλα κόντραρε, πήρε ύψος και πέρασε κόρνερ

16:16 | 08.02.2026
20'

Μακρινό σουτ του Κοϊτά, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

16:12 | 08.02.2026
14'

Πάνω στον Στρακόσα η σέντρα του Λύραντζη

16:07 | 08.02.2026
13'

Σέντρα του Πενράις από τα αριστερά, ο Τσομπανάκης μπλόκαρε

16:04 | 08.02.2026
8'

Σε θέση άμυνας από τα πρώτα λεπτά ο Πανσερραϊκός - Δεν περνάει το χώρο του κέντρου για να επιτεθεί

16:03 | 08.02.2026
4'

Σέντρα του Ελίασον απο δεξιά -με το αριστερό του πόδι- η μπάλα πέρασε λίγο ψηλά και ο Βάργκα δεν μπόρεσε να κάνει επαφή

15:58 | 08.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
15:52 | 08.02.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
15:50 | 08.02.2026
Διαιτητής της αναμέτρησης ο Τζήλος με VAR τον Φωτιά
15:50 | 08.02.2026

Στον πάγκο για την Ένωση βρίσκονται οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοαό Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης

15:49 | 08.02.2026

Στον πάγκο του Πανσερραϊκού είναι οι Τιναλίνι, Σακαλίδης, Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Μπεν, Ρικέλμε, Σοφιανός, Μπιλέ, Καρέλης, Ιβάν

15:49 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Μουκουντί, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον, Βάργκα, Ζίνι.

15:48 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού

Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα, Μασκανάκης, Τεϊσέιρα

15:46 | 08.02.2026
Εικόνα από ένα μέρος του γηπέδου των Σερρών
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ÐÁÍÓÅÑÑÁÉÊÏÓ - ÁÅÊ (ÓÅÑÁÖÅÉÌ ÊÁÑÁÌÂÁËÁÓÇÓ / EUROKINISSI)
15:45 | 08.02.2026
Οι Σέρρες έχουν κιτρινίσει αφού στις εξέδρες βρίσκονται περίπου 4.500 φίλαθλοι της ΑΕΚ
15:45 | 08.02.2026

Ο Πανσερραϊκός είναι στην τελευταία θέση της Super League και θα προσπαθήσει να πάριε ό,τι είναι δυνατόν από το παιχνίδι με την Ένωση

15:44 | 08.02.2026

Η ΑΕΚ ψάχνει τη νίκη για να περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και μετά να περιμένει «γκέλα» του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα

15:44 | 08.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Πανσερραϊκός – ΑΕΚ για την 20η αγωνιστική της Super League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
140
98
98
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo