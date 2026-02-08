Πανσερραϊκός – ΑΕΚ live για την 20η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League και ψάχνει μόνο τη νίκη για να εκμεταλλευτεί πιθανές απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα.
Ατομική ενέργεια του Κοϊτά, από τάκλιν η μπάλα πήγε προς τον μαρίν που έπιασε το σουτγ, η μπάλα κόντραρε, πήρε ύψος και πέρασε κόρνερ
Μακρινό σουτ του Κοϊτά, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Πάνω στον Στρακόσα η σέντρα του Λύραντζη
Σέντρα του Πενράις από τα αριστερά, ο Τσομπανάκης μπλόκαρε
Σε θέση άμυνας από τα πρώτα λεπτά ο Πανσερραϊκός - Δεν περνάει το χώρο του κέντρου για να επιτεθεί
Σέντρα του Ελίασον απο δεξιά -με το αριστερό του πόδι- η μπάλα πέρασε λίγο ψηλά και ο Βάργκα δεν μπόρεσε να κάνει επαφή
Στον πάγκο για την Ένωση βρίσκονται οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοαό Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης
Στον πάγκο του Πανσερραϊκού είναι οι Τιναλίνι, Σακαλίδης, Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Μπεν, Ρικέλμε, Σοφιανός, Μπιλέ, Καρέλης, Ιβάν
Στρακόσα, Μουκουντί, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον, Βάργκα, Ζίνι.
Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα, Μασκανάκης, Τεϊσέιρα
Ο Πανσερραϊκός είναι στην τελευταία θέση της Super League και θα προσπαθήσει να πάριε ό,τι είναι δυνατόν από το παιχνίδι με την Ένωση
Η ΑΕΚ ψάχνει τη νίκη για να περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και μετά να περιμένει «γκέλα» του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Πανσερραϊκός – ΑΕΚ για την 20η αγωνιστική της Super League