Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Μοιρασιά στις Σέρρες, δεν εκμεταλλεύτηκε κανείς το δώρο του Παναιτωλικού

Ο Πανσερραϊκός έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης, με τις δύο ομάδες να χάνουν μοναδική ευκαιρία να φτάσουν την ΑΕΛ Novibet στη βαθμολογία της Super League.

Ο Αστέρας Τρίπολης φάνηκε να βολεύεται με την ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο, γνωρίζοντας ότι μείωσε τη διαφορά από την ΑΕΛ Novibet και ότι θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό εντός έδρας στη συνέχεια των πλέι άουτ.

Οι Αρκάδες θα μπορούσαν να έχουν παράπονο από τη διαιτησία για μία κόκκινη κάρτα στον Βόλνεϊ στο 47′ για επικίνδυνο μαρκάρισμα, μιας και πέτυχε τον αντίπαλό του με τη σχάρα στο ύψος της λεκάνης.

Οι γηπεδούχοι είχαν καλές ευκαιρίες στην επανάληψη με κυριότερη του Ίβαν, που βγήκε απέναντι από τον Παπαδόπουλο, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να αντιδρά αποτελεσματικά και να κρατά το μηδέν στο παιχνίδι.

Η τελευταία καλή στιγμή της αναμέτρησης ήταν ένα σουτ του Φέλτες στο 73′ από πλάγια θέση, με τον Παπαδόπουλο να λέει και πάλι «όχι» για να χαρίσει ένα πολύτιμο βαθμό στον Αστέρα Τρίπολης στη μάχη της παραμονής.

Πλέον, και οι δύο ομάδες έχουν 21 βαθμούς και παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας απόσταση δύο βαθμών από την ΑΕΛ Novibet, που ηττήθηκε εντός έδρας από τον Παναιτωλικό.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (56′ Κάλινιν), Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα (71′ Λιάσος), Μπεν Σαλάμ (56′ Δοϊρανλής), Ριέρα (71′ Ρουμιάντσεβ), Τεϊσέιρα, Ίβαν (86′ Μασκανάκης).

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Γκονζάλες (83′ Τζανδράρης), Αλμύρας, Μπαρτόλο (83′ Εμμανουηλίδης), Κετού (75′ Καλτσάς), Μακέντα (83′ Όκο).