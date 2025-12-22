Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασαν και από τις Σέρρες οι Βοιωτοί και εδραιώνονται στην πρώτη 4άδα της Super League

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει τη φετινή “ξέφρενη” πορεία του στη Super League και με τη νίκη του με 2-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού για τη 15η αγωνιστική, έμεινε μόνος του στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Με τον Πανσερραϊκό να τελειώνει το ματς με 9 παίκτες, ο Λεβαδειακός δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει στην 8η νίκη του στη σεζόν και να πλησιάσει σε… μονοψήφιο την κορυφή της Super League, αφού είναι πλέον στο -9 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Οι Βοιωτοί ήταν πιο επικίνδυνοι από την αρχή του αγώνα, αλλά το έργο τους έγινε πιο εύκολο μετά την αποβολή του Τιναλίνι στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων έκοψε με φάουλ εκτός περιοχής τον Παλάσιος σε τετ-α-τετ και δέχθηκε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Ο Λεβαδειακός “κυριάρχησε” έτσι στο δεύτερο ημίχρονο, ανοίγοντας το σκορ με ωραίο πλασέ του Βέρμπιτς στο 57ο λεπτό και “σφραγίζοντας” τη νίκη του μετά από μία σειρά από χαμένες ευκαιρίες, με τον Πεντρόζο στο 89′. Ο Αργεντινός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά αμέσως μετά τη δεύτερη κόκκινη κάρτα στον Πανσερραϊκό, με τον Γεωργιάδη να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η ομάδα του Παπαδόπουλου πήρε έτσι τη δεύτερη σερί νίκη της, με το 2-0 στις Σέρρες και έχει αρχίσει να εδραιώνεται στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας, μετά και τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού στην Τούμπα.

Οι συνθέσεις στο Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Μπρουκς (63′ Μάρας), Ομεόνγκα (84′ Γκαλβάν), Νάνελι, Σοφιανός (42′ Τσομπανίδης), Καρέλης (63′ Ιβάν).

Λεβαδειακός: Ανάκερ, Βήχος, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσοκάι, Συμελίδης (78′ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Λαγιούς (87′ Μανθάτης), Μπάλτσι (46′ Βέρμπιτς), (65′ λ. τρ. Πεντρόσο), Παλάσιος, Όζμπολτ (65′ Γκούμας).