Πανσερραϊκός: «Ντροπή αυτό που έγινε και σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο Πανσερραϊκός με κεφαλιά του Τεϊσέιρα στο 92′ κατάφερε να πάρει έναν βαθμό από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 21η αγωνιστική της Super League, που ολοκληρώθηκε 2-2, όμως έχει παράπονα από τη διαιτησία του Φώτη Πολυχρόνη.

Με ανάρτηση στα social media ο Πανσερραϊκός εξέφρασε τα παράπονά της για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, με το πιο πιθανό είναι να έχουν παράπονα από την αποβολή του Ιβάν με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 63′ της αναμέτρησης.

«Είναι ντροπή αυτό που γίνεται και σήμερα για το ελληνικό πρωτάθλημα», έγραψαν οι Σερραίοι στην ανάρτησή τους στο Facebook, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Πανσερραϊκός είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς και θα πρέπει να κάνει πολλές εκπλήξεις για να πετύχει την παραμονή του στην Super League.

Παράπονα εξέφρασε και ο προπονητής των Σερραίων, Ζεράρ Σαραγόσα στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα λέγοντας χαρακτηριστικά: Πρόκειται για έναν βαθμό χρυσάφι. Είχαμε ως στόχο να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας και νομίζω τα καταφέραμε, αλλά για πολλοστή φορά εξωαγωνιστικοί παράγοντες δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούσαμε, αφού μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, υπάρχουν κι άλλες ομάδες, κι όταν μιλάω με άλλους προπονητές του εξωτερικού γελούν με αυτά που συμβαίνουν. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ένα πέναλτι, μια αποβολή, επέμβαση του VAR, όλα αυτά είναι για γέλια.

Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε η αποβολή. Παρά τις ήττες μας, η προσπάθεια μας παραμένει η ίδια, να είμαστε μαχητικοί και να παλεύουμε για κάθε αποτέλεσμα»