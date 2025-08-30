Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1: Οι Κρητικοί πήραν τη νίκη στην πρεμιέρα τους στη Super League

Ένα υπέροχο χτύπημα φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλες ήταν αυτό που έκρινε το Πανσερραϊκός – ΟΦΗ (0-1) για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Ο ΟΦΗ πέρασε από τις Σέρρες και ξεκίνησε με «τρίποντο» τις υποχρεώσεις του στη Super League, μιας και η πρεμιέρα του με τον Παναθηναϊκό είχε πάρει αναβολή, μετά από αίτημα των «πρασίνων» (λόγω των αγώνων του με την Σαμσουνσπόρ). Απ’ την άλλη, ο Πανσερραϊκός έμεινε στο… μηδέν, έχοντας ηττηθεί την πρώτη αγωνιστική από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά το πρώτο, αναγνωριστικό τέταρτο, οι Κρητικοί εμφανίστηκαν πολύ πιο απειλητικοί. Ο Λεβάν Σενγκέλια «πάτησε» για τον Ταξιάρχη Φούντα, ο διεθνής φορ σούταρε δυνατά, αλλά ο Φρανσίσκο Τιναλίνι απέκρουσε. Όπως έκανε και στο 20’, στο σουτ που επιχείρησε ο Τιάγκο Νους μετά από έξοχη ατομική ενέργεια. Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε, με την καρφωτή κεφαλιά του Βασίλη Λαμπρόπουλου μετά το φάουλ του Σενγκέλια να αναγκάζει σε εκτίναξη τον 27χρονο Ουρουγουανό τερματοφύλακα των «λιονταριών».

Μετά το ημίωρο, ο Πανσερραϊκός ανέβασε την απόδοσή του αλλά οι δυο φάσεις που δημιούργησε ως το τέλος του πρώτου μέρους δε βρήκαν στόχο. Αρχικά στο 38’ όταν ο Μάθιου Γκιγιομιέ πλάσαρε άστοχα από τα αριστερά κι εν συνεχεία στο 45’ όταν ο Αντρέ Γκριν σούταρε δυνατά μα κι εκτός εστίας.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 54′ ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Γκονζάλεθ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με οβίδα. Το πρώτο σουτ στην εστία για τον Πανσερραϊκό ήταν από τον Ουαγκέ, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο (84’ Γκελασβίλι), Τσαούσης, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ (68’ Λιάσος), Ουαγκέ (78’ Φάλε), Μπανζακί (84’ Σοφιανός), Γκριν (78’ Λεό), Ιβάν.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας (90’ Ζανελάτο), Σενγκέλια (74’ Σαλσίδο), Νους (90’ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (64’ Ράκονιατς).