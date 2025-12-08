Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 0-1: «Πέρασε» από τις Σέρρες και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις της Super League η ομάδα του Αγρινίου

Ο Παναιτωλικός βρήκε το μοναδικό γκολ του αγώνα με τον Ματσάν στο 11ο λεπτό και πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού, για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Σε ένα παιχνίδι χωρίς καλό ρυθμό στις Σέρρες, ο Παναιτωλικός μπήκε πιο δυνατά στο ξεκίνημα του αγώνα και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα, το οποίο και κράτησε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, για να φύγει με το διπλό από την έδρα του Πανσερραϊκού και να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Super League.

Ο Ματσάν ήταν έτσι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αφού πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, με μία φοβερή προσωπική ενέργεια από αριστερά, που κατέληξε σε ένα υπέροχο σουτ μέσα από την περιοχή, στην κλειστή γωνία του Τιναλίνι.

Ο Παναιτωλικός είχε αμέσως μετά και ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ, αλλά παρότι δεν κατάφερε να “σφραγίσει” το ματς, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο δεύτερο μέρος και έφθασε στη νίκη με 1-0. Η ομάδα του Αγρινίου ανέβηκε έτσι στην 9η θέση με 15 βαθμούς, αφήνοντας τελευταίο τον Πανσερραϊκό με μόλις 5 βαθμούς.

Οι συνθέσεις στο Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης (79′ Καρέλης), Βόλνεϊ, Βερνόν, Κάλινιν, Ομεόνγκα, Γκριν (46′ Μπρουκς), Τσαούσης (74′ Γκαλβάν), Γκιγιομέ, Μπανζάκι (46′ Ουαγκέ), Ίβαν (46′ Μάρας)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Αγαπάκης (69′ Σιέλης), Κόγιτς, Γκαρσία, Μανρίκε, Κοντούρης (51′ Σμυρλής), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Μίχαλακ (69′ Τσούρα), Ματσάν (87′ Νικολάου), Άλεξιτς (87′ Αγκίρε)