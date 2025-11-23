Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός live για την 11η αγωνιστική στη Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική στη Super League και θέλει τη νίκη, για να πλησιάσει κι άλλο τις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 φίλου των “πρασίνων”, για να δώσουν ώθηση στους φιλοξενούμενους. Έχοντας τον Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο τους, οι γηπεδούχοι φιλοδοξούν να… ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Ο Τσέριν πλάσαρε από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τιναλίνι απέκρουσε για τον Πανσερραϊκό
Καλό σουτ του Μπακασέτα από τα όρια της περιοχής, με τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού να αποκρούει με διπλή προσπάθεια
Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια, αφού ο Λαφόν δεν μπορούσε να συνεχίσει
Ο Παναθηναϊκός "απειλήθηκε" αρκετές φορές από τον Πανσερραϊκό στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, αλλά απέφυγε να δεχθεί ένα γκολ και ανεβάζοντας στη συνέχεια την απόδοσή του, ήταν αυτός που κατάφερε να ανοίξει το σκορ με την ωραία συνεργασία των Τετέ και Ζαρουρί, για το 1-0 του Μαροκινού επιθετικού των "πρασίνων" στο ημίχρονο του αγώνα.
Ο Τετέ έκανε με τη μία ένα σουτ από αριστερά μέσα στην περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
4' λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ισπανός και στη θέση του θα περάσει ο Τσέριν
Ο Λαφόν φαίνεται να πονάει μετά από σύγκρουση με τον Καρέλη και δείχνει να πονάει. Ο Παναθηναϊκός έχει εκτός και τον Ντραγκόφσκι, με αποτέλεσμα να ετοιμάζεται ο Κότσαρης στον πάγκο, αλλά φαίνεται ότι θα βγάλει το ημίχρονο ο Γάλλος
Φοβερή ενέργεια του Τετέ από αριστερά και γύρισμα προς το πέναλτι, όπου ο Ζαρουρί πλάσαρε υπέροχα με τη μία, για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς
Ωραία ενέργεια του Ζαρουρί από αριστερά, αλλά η μπάλα δεν έφθασε στον Τετέ μέσα στην περιοχή
Καλή εκτέλεση του Μπακασέτα προς το κόρνερ, όπου ο Μπράουν πήρε δυνατή κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Ο Γεντβάι έκανε επαφή με την μπάλα μετά από κόρνερ του Μπακσέτα, αλλά τη βρήκε με τον ώμο αντί για το κεφάλι και αστόχησε από κοντά
30' Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά, προσπαθώντας να αλλάξει την εικόνα του αγώνα
Οι γηπεδούχοι κάνουν "πάρτι" από αριστερά, όπου οι Τετέ και Γεντβάι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και ο Νάνελι είχε μία ακόμη τελική μέσα από την περιοχή, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα κόντραρε πριν καταλήξει στην εστία
Ο Καρέλης δεν πρόλαβε οριακά να βάλει την προβολή σε κενή εστία, μετά από μία ακόμη σέντρα από αριστερα για τον Πανσερραϊκό
Και πάλι από αριστερά επιτίθεται ο Πανσερραϊκός, με τη σέντρα να βρίσκει αυτή τη φορά τον Νάνελι "φάτσα" με την εστία, αλλά το ωραίο πλασέ του με τη μία, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Λαφόν για τον Παναθηναϊκό!
Ανοιχτό ματς στα πρώτα λεπτά, με τον Πανσερραϊκό να δείχνει επιθετικές διαθέσεις και να έχει αιφνιδιάσει σε πρώτη φάση τους παίκτες του Παναθηναϊκού
Μετά από σέντρα από αριστερά, ο Νάνελι πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Κακή σέντρα από δεξιά του Γεντβάι, ο οποίος και ξεκίνησε ξανά βασικός στα πλάγια από τον Μπενίτεθ, απόντων των Καλάμπρια και Κώτσιρα
Ο Λαφόν βγήκε μακριά από την εστία του και έκοψε μία επικίνδυνη φάση για τον Παναθηναϊκό
Αρκετός κόσμος και για τις δύο ομάδες στις κερκίδες του γηπέδου
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ευαγγέλου, με τον Κουμπαράκη στο VAR
Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ρουμιάντσεβ, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Φαλέ, Γκαλβάν, Μπανζάκι, Μάρας.
Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Σφιντέρσκι.
Τιναλίνι, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Κάλιλιν, Λύρατζης, Λιάσος, Δοϊρανλής, Γκριν, Νάνελι, Μπρουκς, Καρέλης.
Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς
Οι τραυματίες Ντραγκόφσκι, Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Σάντσες, Πελίστρι, αλλά και ο τιμωρημένος Τζούρισιτς δεν υπολογίζονται από τον Ράφα Μπενίτεθ
Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, αλλά έχει για μία ακόμη φορά αρκετές απουσίες
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική στη Super League