Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός live για την 11η αγωνιστική στη Super League

Το πρώτο διπλό με τον Μπενίτεθ στον πάγκο ψάχνει ο Παναθηναϊκός στη Super League
Η φάση του γκολ του Ζαρουρί (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Super League
11η αγωνιστική
0 - 1
Πρώτο ημίχρονο
Η φάση του γκολ του Ζαρουρί (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική στη Super League και θέλει τη νίκη, για να πλησιάσει κι άλλο τις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 φίλου των “πρασίνων”, για να δώσουν ώθηση στους φιλοξενούμενους. Έχοντας τον Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο τους, οι γηπεδούχοι φιλοδοξούν να… ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

18:08 | 23.11.2025
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τσέριν πλάσαρε από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τιναλίνι απέκρουσε για τον Πανσερραϊκό

18:08 | 23.11.2025
47'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Καλό σουτ του Μπακασέτα από τα όρια της περιοχής, με τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού να αποκρούει με διπλή προσπάθεια

18:07 | 23.11.2025

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια, αφού ο Λαφόν δεν μπορούσε να συνεχίσει

18:05 | 23.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
17:53 | 23.11.2025

Ο Παναθηναϊκός "απειλήθηκε" αρκετές φορές από τον Πανσερραϊκό στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, αλλά απέφυγε να δεχθεί ένα γκολ και ανεβάζοντας στη συνέχεια την απόδοσή του, ήταν αυτός που κατάφερε να ανοίξει το σκορ με την ωραία συνεργασία των Τετέ και Ζαρουρί, για το 1-0 του Μαροκινού επιθετικού των "πρασίνων" στο ημίχρονο του αγώνα.

17:49 | 23.11.2025
Ημίχρονο στις Σέρρες! Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-1
17:48 | 23.11.2025
45+3'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τετέ έκανε με τη μία ένα σουτ από αριστερά μέσα στην περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

17:45 | 23.11.2025

4' λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

17:44 | 23.11.2025
Πρόβλημα τώρα και με Τσιριβέγια!

Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ισπανός και στη θέση του θα περάσει ο Τσέριν

17:42 | 23.11.2025

Ο Λαφόν φαίνεται να πονάει μετά από σύγκρουση με τον Καρέλη και δείχνει να πονάει. Ο Παναθηναϊκός έχει εκτός και τον Ντραγκόφσκι, με αποτέλεσμα να ετοιμάζεται ο Κότσαρης στον πάγκο, αλλά φαίνεται ότι θα βγάλει το ημίχρονο ο Γάλλος

17:40 | 23.11.2025
40'

Φοβερή ενέργεια του Τετέ από αριστερά και γύρισμα προς το πέναλτι, όπου ο Ζαρουρί πλάσαρε υπέροχα με τη μία, για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς

17:38 | 23.11.2025
Γκολ για τον Παναθηναϊκό!
17:36 | 23.11.2025
38'

Ωραία ενέργεια του Ζαρουρί από αριστερά, αλλά η μπάλα δεν έφθασε στον Τετέ μέσα στην περιοχή

17:32 | 23.11.2025
35'
Νέα ευκαιρία από κόρνερ για τον Παναθηναϊκό!

Καλή εκτέλεση του Μπακασέτα προς το κόρνερ, όπου ο Μπράουν πήρε δυνατή κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

17:31 | 23.11.2025
31'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Γεντβάι έκανε επαφή με την μπάλα μετά από κόρνερ του Μπακσέτα, αλλά τη βρήκε με τον ώμο αντί για το κεφάλι και αστόχησε από κοντά

17:31 | 23.11.2025

30' Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά, προσπαθώντας να αλλάξει την εικόνα του αγώνα

17:20 | 23.11.2025
22'
Κι άλλη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό!

Οι γηπεδούχοι κάνουν "πάρτι" από αριστερά, όπου οι Τετέ και Γεντβάι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και ο Νάνελι είχε μία ακόμη τελική μέσα από την περιοχή, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα κόντραρε πριν καταλήξει στην εστία

17:15 | 23.11.2025
19'
Νέα ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό!

Ο Καρέλης δεν πρόλαβε οριακά να βάλει την προβολή σε κενή εστία, μετά από μία ακόμη σέντρα από αριστερα για τον Πανσερραϊκό

17:13 | 23.11.2025
13'
Τεράστια ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό!

Και πάλι από αριστερά επιτίθεται ο Πανσερραϊκός, με τη σέντρα να βρίσκει αυτή τη φορά τον Νάνελι "φάτσα" με την εστία, αλλά το ωραίο πλασέ του με τη μία, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Λαφόν για τον Παναθηναϊκό!

17:10 | 23.11.2025

Ανοιχτό ματς στα πρώτα λεπτά, με τον Πανσερραϊκό να δείχνει επιθετικές διαθέσεις και να έχει αιφνιδιάσει σε πρώτη φάση τους παίκτες του Παναθηναϊκού

17:09 | 23.11.2025
Στο γήπεδο βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης
17:08 | 23.11.2025
8'
Χαμένη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό!

Μετά από σέντρα από αριστερά, ο Νάνελι πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

17:05 | 23.11.2025
6'

Κακή σέντρα από δεξιά του Γεντβάι, ο οποίος και ξεκίνησε ξανά βασικός στα πλάγια από τον Μπενίτεθ, απόντων των Καλάμπρια και Κώτσιρα

17:01 | 23.11.2025
4'

Ο Λαφόν βγήκε μακριά από την εστία του και έκοψε μία επικίνδυνη φάση για τον Παναθηναϊκό

17:01 | 23.11.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
17:00 | 23.11.2025

Αρκετός κόσμος και για τις δύο ομάδες στις κερκίδες του γηπέδου

16:58 | 23.11.2025

Όλα έτοιμα για τη σέντρα

16:54 | 23.11.2025

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

16:54 | 23.11.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ευαγγέλου, με τον Κουμπαράκη στο VAR

16:51 | 23.11.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ρουμιάντσεβ, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Φαλέ, Γκαλβάν, Μπανζάκι, Μάρας.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Σφιντέρσκι.

16:48 | 23.11.2025
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού

Τιναλίνι, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Κάλιλιν, Λύρατζης, Λιάσος, Δοϊρανλής, Γκριν, Νάνελι, Μπρουκς, Καρέλης.

16:48 | 23.11.2025
Η ενδεκάδα του Παναυηναϊκού

Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

16:46 | 23.11.2025

Οι τραυματίες Ντραγκόφσκι, Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Σάντσες, Πελίστρι, αλλά και ο τιμωρημένος Τζούρισιτς δεν υπολογίζονται από τον Ράφα Μπενίτεθ

16:45 | 23.11.2025

Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, αλλά έχει για μία ακόμη φορά αρκετές απουσίες

16:44 | 23.11.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική στη Super League

16:42 | 23.11.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
