Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός live για την 11η αγωνιστική στη Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική στη Super League και θέλει τη νίκη, για να πλησιάσει κι άλλο τις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 φίλου των “πρασίνων”, για να δώσουν ώθηση στους φιλοξενούμενους. Έχοντας τον Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο τους, οι γηπεδούχοι φιλοδοξούν να… ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.