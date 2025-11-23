Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός: Πράσινη έξοδος στις Σέρρες για να φτιάξει νικηφόρο σερί

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική στη Super League (17:00 Novasports2HD, Newsit.gr) και θέλει τη νίκη, για να πλησιάσει κι άλλο τις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 φίλου των “πρασίνων”, για να δώσουν ώθηση στους φιλοξενούμενους.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ και το “διπλό” στο Μάλμε και θέλει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, πριν το ματς με την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για το Europa League. Οι “πράσινοι” έχουν συγκεντρώσει 15 βαθμούς -χρωστάνε και το ματς της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ- και βρίσκονται στο -13 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Οι γηπεδούχοι διανύουν μια πάρα πολύ κακή σεζόν, αφού βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις πέντε βαθμούς και μια νίκη (κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης). Ο Πανσερραϊκός μπήκε σε νέα εποχή με την πρόσληψη του Ζεράρ Σαραγόσα και φιλοδοξεί να… γυρίσει το διακόπτη.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με πολλά προβλήματα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εξαιρουμένων των απουσιών των Καλάμπρια, Κώτσιρα, Ντέσερς, Κυριακόπουλου, Σάντσες, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει ξανά, στον Φακούντο Πελίστρι που ταλαιπωρείται από νέα θλάση, αλλά και στον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι που είναι με ίωση.

Απ’ την άλλη, ο Iσπανός τεχνικός του Πανσερραϊκού δεν έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Ίβαν, καθώς και τους Ουαγκέ, Σοφιανό, Μασκανάκη, Λεό, Σακαλίδη, Παπαδημητρίου και Αρμουγκόμ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Πανσερραϊκός (Χεράρ Σαραγόσα): Tιναλίνι – Λύρατζης, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι, Τσαούσης- Λιάσος, Γκιγιομέ, Κάλινιν – Γκαλβάν, Γκριν, Καρέλης

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς – Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας – Τετέ, Zαρουρί, Πάντοβιτς

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χριστοδούλου, Κομισοπούλου

4η διαιτητής: Τσιοφλίκη

VAR: Κουμπαράκης, Κατσικογιάννης.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός / Novasports 2HD

19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά / Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Άρης / COSMOTE SPORT 1 HD