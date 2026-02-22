Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους Σερραίους στη Super League

Ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 2-1 του Βόλου στο παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της Super League και πανηγύρισε την τρίτη του νίκη τη φετινή σεζόν, παίρνοντας “ανάσα” στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού.

Μετά την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής στο Περιστέρι, ο Πανσερραϊκός συνέχισε να δείχνει… σημάδια ζωής, φθάνοντας και στο “τρίποντο” κόντρα στον Βόλο, το οποίο και του επιτρέπει να αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει να “παλέψει” για την παραμονή στην κατηγορία.

Η ομάδα των Σερρών προηγήθηκε στο ματς με τους Θεσσαλούς, χάρη σε ένα γκολ του Ριέρα στο 19ο λεπτό του αγώνα, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση από τον Τζόκα στο 30′ και το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Πανσερραϊκός βρήκε όμως και ένα δεύτερο γκολ στο 55′, με τον Μπεν Σαλάμ να ολοκληρώνει με ωραίο πλασέ, μία εξαιρετική αντεπίθεση της ομάδας του, για το δεύτερο προβάδισμά της στο ματς. Οι Σερραίοι το κράτησαν αυτή τη φορά μέχρι τέλους, παρά τις ευκαιρίες των Θεσσαλών για νέα ισοφάριση και πανηγύρισαν την 3η νίκη τους τη φετινή σεζόν.

Ο Πανσερραϊκός έφθασε έτσι τους 12 βαθμούς στη βαθμολογία της Super League, ενώ έμεινε στους 26 βαθμούς και έχασε την ευκαιρία να “πιέσει” τον Άρη για την 6η θέση.

Οι συνθέσεις στο Πανσερραϊκός – Βόλος

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Βερνόν, Κάλινιν, Τσαούσης, Ριέρα (90′ Γκελασβίλι), Μπεν Σαλάμ (84′ Λιάσος), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (61′ Καρέλης), Τεϊσέιρα.

Βόλος: Σιαμπάνης, Φορτούνα (46′ Αμπάντα), Κάργας, Χέρμανσον (81′ Μακνί), Σόρια, Γρόσδης (62′ Τσοκάνης), Μπουζούκης (71′ Κόμπα), Γκονζάλεζ (62′ Λάμπρου), Χουάνπι, Φερνάντες, Φουρτάδο.