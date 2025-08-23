ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Με Πέλκα, Τάισον η αποστολή των «ασπρόμαυρων» – Εκτός ο Σορετίρε

Μόνο ο Σόλα Σορετίρε θα απουσιάσει για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ στην Τούμπα στην κυριακάτικη πρεμιέρα της φετινής Super League (24/8/25, 21:00). Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, παρά το γεγονός πως ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός αποστολής του ματς με τη Ριέκα στην Κροατία έμεινε εκτός αποστολής.

Αντίθετα, για τον ΠΑΟΚ οι Δημήτρης Πέλκας και Τάισον, οι οποίοι ξεπέρασαν κι αυτοί τα προβλήματα τραυματισμών που τους στέρησαν τη συμμετοχή στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή για το ματς απέναντι στην ΑΕΛ.

Η τελευταία πρόβα της ομάδας στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα του Σαββάτου περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι κι ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις από τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά.

Κάπως έτσι η αποστολή του ΠΑΟΚ απαρτίζεται από τους

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης, Μύθου