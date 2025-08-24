ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Οι φίλοι των «βυσσινί» στήνουν γιγαντοοθόνη έξω απο «AEL FC Arena» για την αναμέτρηση

Η ΑΕΛ είναι έτοιμη για την επιστροφή της στην Super League, με την ομάδα του Κάμπου να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (24/8, 21:00) σε ένα παιχνίδι που έχει προκαλέσει ξεσηκωμό στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου.

Και αυτό διότι όπως ανακοινώθηκε θα στηθεί μια γιγαντοοθόνη έξω από το γήπεδο της ΑΕΛ, δίπλα από το πέταλο των οργανωμένων, ώστε οι φίλοι της ομάδας να παρακολουθήσουν μαζί την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, με την ανακοίνωση από τους οργανωμένους των «βυσσινί» να αναφέρει:

«Το ματς με τον ΠΑΟΚ το βλέπουμε όλοι μαζί, στο ΠΕΤΑΛΟ μας, στο ARENA. Ψήσιμο, μπύρες και τρελή ενέργεια! Όλος ο λαός της ΑΕΛ, εκεί!»

Mάλιστα, το απόγευμα του Σαββάτου (23/8) που η αποστολή της ΑΕΛ αναχώρησε από τη Λάρισα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, αρκετοί φίλαθλοι φρόντισαν να εμψυχώσουν τους παίκτες και το τεχνικό τιμ, ενόψει της επιστροφής της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΛ υποβιβάστηκε από την Super League τη 2020/21.