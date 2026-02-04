ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Τσάλοφ στην Καϊσέρισπορ

Παίκτης της Καϊσέρισπορ με κάθε επισημότητα είναι ο Φιόντορ Τσάλοβ, ο οποίος παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν.

Ο Ρώσος επιθετικός πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Καϊσερίσπορ δεν υπάρχει οψιόν αγοράς.

“Ο Fedor Chalov και ο σύλλογος μας έχουν υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον ποδοσφαιριστή μας κάτω από την ένδοξη στολή μας”, αναφέρει η ανακοίνωση της Καϊσέρισπορ.