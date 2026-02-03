Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Αναμονή για τις εξετάσεις του Κωνσταντέλια, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για Παναθηναϊκό

Εκτός του ημιτελικού στη Λεωφόρο ο Ιβανούσετς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Τρίτης (03.02.2026) την προετοιμασία του ενόψει του πρώτου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο (04.02.2026, 20:30, Newsit,gr).

Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζεται πριν από παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων, ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης, ενώ υπήρξε και ειδική δουλειά στις στατικές φάσεις.

Μεγάλο ερωτηματικό για τον Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει η κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια, που αποχώρησε τραυματίας από το ματς πρωταθλήματος, κόντρα στον Πανσερραϊκό. Ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική εξέταση και το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ αναμένει τα αποτελέσματά της, τα οποία θα καθορίσουν την παρουσία του στον ημιτελικό.

Αντίθετα, ο Λούκα Ιβανούσετς συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, υποβλήθηκε σε θεραπεία και δούλεψε στο γυμναστήριο, παραμένοντας εκτός αγωνιστικών πλάνων. Το απόγευμα της Τρίτης η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα.

