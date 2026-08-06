ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ 0-1 τελικό: Ήττα για τους Θεσσαλονικείς στην Τούμπα, προβάδισμα πρόκρισης για τους Βέλγους

Europa League 3ος προκριματικός γύρος
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Τελικό σκορ
Ο Κωνσταντέλιας κόντρα στην Άντερλεχτ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ έχασε 0-1 από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και θα ψάξει την πρόκριση στις Βρυξέλλες.
22:45 | 06.08.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:44 | 06.08.2026
Τέλος στο ματς, ήττα με 1-0 για τον ΠΑΟΚ
22:40 | 06.08.2026
90+4
Χαμένη ευκαιρία με τον Ζαφείρη
Ο Κωνσταντέλιας έκανε την σέντρα η μπάλα κατέληξε στον Ζαφείρη, όμως ο Κόσεμανς ήταν και πάλι εκεί για τους Βέλγους
22:39 | 06.08.2026
90+3
Ακόμα δύο λεπτά απομένουν
22:34 | 06.08.2026
90'
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:26 | 06.08.2026
87'
Ο ΠΑΟΚ πλέον δυσκολεύεται να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή με τους παίκτες του να μην δείχνουν να το πιστεύουν
22:26 | 06.08.2026
79'
Ο ρυθμός του αγώνα έχει πέσει τελείως
Οι αλλαγές δεν εέχουν βοηθήσει τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής
22:20 | 06.08.2026
76'
Με σέντρες προσπαθεί ο ΠΑΟΚ
Ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ έχει ελέγξει τις περισσότερες εξ' αυτών με σωστές εξόδους
22:20 | 06.08.2026
73'
Απείλησε ο Γερεμέγεφ
Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ κατέβασε την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως το πλασέ του ήταν πολύ αδύναμο
22:18 | 06.08.2026
71'
Ξεκίνησε και πάλι το ματς
22:16 | 06.08.2026
70'
Με δύο φορ ο ΠΑΟΚ
Ο Γερεμέγεφ αντικατέστησε τον Τάισον και θα παίξει μαζί με τον Μύθου στην κορυφή
22:15 | 06.08.2026
69'
Cooling break στην Τούμπα
22:14 | 06.08.2026
67'
Η Άντερλεχτ βρήκε δίχτυα με τον Τσβέτκοβιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ
Πεντακάθαρη η παράβαση
22:08 | 06.08.2026
67'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ
Ο Κωνσταντέλιας πήρε την μπάλα από τον Μύθου στη μεγάλη περιοχή και σούταρε με την μπαλα να κοντράρει στον Μπιανκόν και να απομακρύνεται
22:05 | 06.08.2026
60'
Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα στα πόδια του και ψάχνει χώρους για να διασπάσει τη βελγική άμυνα
21:53 | 06.08.2026
57'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη
Ο Κωνσταντέλιας εκτέλεσε ένα φάουλ από μακρινή απόσταση και βρήκε τον Μιχαηλίδη, ο οποίος έκανε παράλληλη πάσα με τον Ελουστόντο να μην σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα
21:53 | 06.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:50 | 06.08.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου μέρους
21:31 | 06.08.2026
Φινάλε στο τρελό πρώτο μέρος του ματς, 0-1 το σκορ
21:31 | 06.08.2026
45'
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:28 | 06.08.2026
Ο Χατζηδιάκος χάνει τη ρεβάνς αφού είδε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στη φάση που ζήτησε πέναλτι ο δικέφαλος
21:26 | 06.08.2026
42'
Τρελό πεντάλεπτο στην Τούμπα με πολλές δύσκολες φάσεις για τον Ισπανό διαιτητή
21:26 | 06.08.2026
42'
Ο Μουνουέρα έδωσε φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ για φάση πριν την πτώση του Κωνσταντέλια
Δεν θα εκτελέσει δεύτερο πέναλτι ο ΠΑΟΚ
21:23 | 06.08.2026
39'
Ο Κωνσταντέλιας έπεσε ξανά μέσα στην περιοχή από καθαρό μαρκάρισμα
Ελέγχεται η φάση, δύσκολα δεν θα πάει στο VAR ο διαιτητής
21:21 | 06.08.2026
38'
Ακυρώθηκε το γκολ, 0-1 το σκορ
Ο Μιχαηλίδης έχασε το πέναλτι και ο Μύθου στην επαναφορά σκόραρε, όμως μπήκε νωρίτερα στην περιοχή με αποτέλεσμα να μην μετράει το γκολ του
21:19 | 06.08.2026
36'
Γκολλ για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου
21:19 | 06.08.2026
34'
Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ
Ο Κωνσταντέλιας έπεσε στην μεγάλη περιοχή από μαρκάρισμα αντιπάλου του
21:14 | 06.08.2026
33'
Νέα απειλή από τον ΠΑΟΚ και πάλι με τον Τάισον
Ο Βραζιλιάνος δοκίμασε το πόδι του από πλάγια θέση στο ύψος της μεγάλης περιοχής και η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
21:10 | 06.08.2026
29
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Ο Κωνσταντέλιας έκανε τρομερή ενέργεια και βρήκε τον Τάισον που σούταρε με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ
21:09 | 06.08.2026
25'
Cooling break στην Τούμπα
Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό και παραμένει πίσω στο σκορ
20:54 | 06.08.2026
15'
Μεγάλη ευκαιρία της Άντερλεχτ ε τον Τσβέτκοβιτς
Ο επιθετικός των Βέλγων βγήκε στην αντεπίθεση, όμως το δεξί πλασέ του πέρασε αρκετά άουτ από την εστία του Παβλένκα
20:48 | 06.08.2026
9'
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο του ματς μετά το σοκαριστικό γκολ στο πρώτο λεπτό
20:45 | 06.08.2026
1'
Γκολ για την Άντερλεχτ στα 17 δευτερόλεπτα
Ο Τσέτκοβιτς πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή μετά από κόντρα και άνοιξε το σκορ στην Τούμπα. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα μετά από αδύναμη απομάκρυνση του Ζίβκοβιτς
20:37 | 06.08.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
20:34 | 06.08.2026
Ο Ιταλός ρέφερι Σιμόνε Σότσα θα διευθύνει την αναμέτρηση
20:34 | 06.08.2026
Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ
Κούσεμανς, Εντιάιγ, Μπιανκόν, Πετρότ, Μάμαρ, Κάνα, Άμπρος, Λανσανά, Τσβέτκοβιτς, Σικάν, Σέκε
20:23 | 06.08.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου
20:21 | 06.08.2026
Εάν ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει θα παίξει στα πλέι οφ του Conference League
Εκεί θα κοντραριστεί με το νικητή του Μπραν - Απόλλων Λεμεσού, με τους Κύπριους να έχουν κερδίσει 1-0 στο πρώτο ματς
20:21 | 06.08.2026
Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που προκριθεί στα playoffs του Europa League θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι
20:20 | 06.08.2026
Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να βάλει βάσεις πρόκρισεις στην επόμενη φάση της διοργάνωσης
20:20 | 06.08.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League