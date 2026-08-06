Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ 0-1 τελικό: Ήττα για τους Θεσσαλονικείς στην Τούμπα, προβάδισμα πρόκρισης για τους Βέλγους

Τρελό ματς στην Τούμπα και κακό αποτέλεσμα για το «δικέφαλο του Βορρά»
Ο Κωνσταντέλιας
Europa League
3ος προκριματικός γύρος
0 - 1
Τελικό σκορ
Ο Κωνσταντέλιας κόντρα στην Άντερλεχτ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ έχασε 0-1 από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και θα ψάξει την πρόκριση στις Βρυξέλλες.

22:45 | 06.08.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:45 | 06.08.2026
Ο Κωνσταντέλιας
ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ 0-1: Οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν στο τρελό ματς της Τούμπας και θα ψάξουν την ανατροπή στο Βέλγιο
Γκολ στα 17 δευτερόλεπτα, χαμένο πέναλτι και μεγάλη ένταση είχε το ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League
22:44 | 06.08.2026
Τέλος στο ματς, ήττα με 1-0 για τον ΠΑΟΚ
22:40 | 06.08.2026
90+4
Χαμένη ευκαιρία με τον Ζαφείρη

Ο Κωνσταντέλιας έκανε την σέντρα η μπάλα κατέληξε στον Ζαφείρη, όμως ο Κόσεμανς ήταν και πάλι εκεί για τους Βέλγους

22:39 | 06.08.2026
90+3
Ακόμα δύο λεπτά απομένουν
22:37 | 06.08.2026
22:34 | 06.08.2026
90'
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:26 | 06.08.2026
87'
Ο ΠΑΟΚ πλέον δυσκολεύεται να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή με τους παίκτες του να μην δείχνουν να το πιστεύουν
22:26 | 06.08.2026
79'
Ο ρυθμός του αγώνα έχει πέσει τελείως

Οι αλλαγές δεν εέχουν βοηθήσει τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής

22:20 | 06.08.2026
76'
Με σέντρες προσπαθεί ο ΠΑΟΚ

Ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ έχει ελέγξει τις περισσότερες εξ' αυτών με σωστές εξόδους

22:20 | 06.08.2026
73'
Απείλησε ο Γερεμέγεφ

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ κατέβασε την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως το πλασέ του ήταν πολύ αδύναμο

22:18 | 06.08.2026
22:18 | 06.08.2026
71'
Ξεκίνησε και πάλι το ματς
22:16 | 06.08.2026
70'
Με δύο φορ ο ΠΑΟΚ

Ο Γερεμέγεφ αντικατέστησε τον Τάισον και θα παίξει μαζί με τον Μύθου στην κορυφή

22:15 | 06.08.2026
69'
Cooling break στην Τούμπα
22:14 | 06.08.2026
67'
Η Άντερλεχτ βρήκε δίχτυα με τον Τσβέτκοβιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ

Πεντακάθαρη η παράβαση

22:08 | 06.08.2026
67'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντέλιας πήρε την μπάλα από τον Μύθου στη μεγάλη περιοχή και σούταρε με την μπαλα να κοντράρει στον Μπιανκόν και να απομακρύνεται

22:08 | 06.08.2026
22:05 | 06.08.2026
60'
Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα στα πόδια του και ψάχνει χώρους για να διασπάσει τη βελγική άμυνα
21:53 | 06.08.2026
57'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη

Ο Κωνσταντέλιας εκτέλεσε ένα φάουλ από μακρινή απόσταση και βρήκε τον Μιχαηλίδη, ο οποίος έκανε παράλληλη πάσα με τον Ελουστόντο να μην σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα

21:53 | 06.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:50 | 06.08.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου μέρους
21:42 | 06.08.2026
21:42 | 06.08.2026
21:31 | 06.08.2026
Φινάλε στο τρελό πρώτο μέρος του ματς, 0-1 το σκορ
21:31 | 06.08.2026
45'
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:28 | 06.08.2026
Ο Χατζηδιάκος χάνει τη ρεβάνς αφού είδε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στη φάση που ζήτησε πέναλτι ο δικέφαλος
21:27 | 06.08.2026
21:27 | 06.08.2026
21:26 | 06.08.2026
42'
Τρελό πεντάλεπτο στην Τούμπα με πολλές δύσκολες φάσεις για τον Ισπανό διαιτητή
21:26 | 06.08.2026
42'
Ο Μουνουέρα έδωσε φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ για φάση πριν την πτώση του Κωνσταντέλια

Δεν θα εκτελέσει δεύτερο πέναλτι ο ΠΑΟΚ

21:24 | 06.08.2026
Πάει στο VAR ο Μουνουέρα
21:23 | 06.08.2026
39'
Ο Κωνσταντέλιας έπεσε ξανά μέσα στην περιοχή από καθαρό μαρκάρισμα

Ελέγχεται η φάση, δύσκολα δεν θα πάει στο VAR ο διαιτητής

21:21 | 06.08.2026
38'
Ακυρώθηκε το γκολ, 0-1 το σκορ

Ο Μιχαηλίδης έχασε το πέναλτι και ο Μύθου στην επαναφορά σκόραρε, όμως μπήκε νωρίτερα στην περιοχή με αποτέλεσμα να μην μετράει το γκολ του

21:19 | 06.08.2026
36'
Γκολλ για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου
21:19 | 06.08.2026
34'
Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντέλιας έπεσε στην μεγάλη περιοχή από μαρκάρισμα αντιπάλου του

21:14 | 06.08.2026
33'
Νέα απειλή από τον ΠΑΟΚ και πάλι με τον Τάισον

Ο Βραζιλιάνος δοκίμασε το πόδι του από πλάγια θέση στο ύψος της μεγάλης περιοχής και η μπάλα πέρασε λίγο άουτ

21:10 | 06.08.2026
29
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντέλιας έκανε τρομερή ενέργεια και βρήκε τον Τάισον που σούταρε με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ

21:10 | 06.08.2026
21:09 | 06.08.2026
25'
Cooling break στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό και παραμένει πίσω στο σκορ 

21:00 | 06.08.2026
20:54 | 06.08.2026
15'
Μεγάλη ευκαιρία της Άντερλεχτ ε τον Τσβέτκοβιτς

Ο επιθετικός των Βέλγων βγήκε στην αντεπίθεση, όμως το δεξί πλασέ του πέρασε αρκετά άουτ από την εστία του Παβλένκα

20:54 | 06.08.2026
20:48 | 06.08.2026
9'
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο του ματς μετά το σοκαριστικό γκολ στο πρώτο λεπτό
20:45 | 06.08.2026
1'
Γκολ για την Άντερλεχτ στα 17 δευτερόλεπτα

Ο Τσέτκοβιτς πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή μετά από κόντρα και άνοιξε το σκορ στην Τούμπα. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα μετά από αδύναμη απομάκρυνση του Ζίβκοβιτς

20:45 | 06.08.2026
Σέντρα στο ματς
20:37 | 06.08.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
20:34 | 06.08.2026
Ο Ιταλός ρέφερι Σιμόνε Σότσα θα διευθύνει την αναμέτρηση
20:34 | 06.08.2026
Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ

Κούσεμανς, Εντιάιγ, Μπιανκόν, Πετρότ, Μάμαρ, Κάνα, Άμπρος, Λανσανά, Τσβέτκοβιτς, Σικάν, Σέκε

20:23 | 06.08.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου

20:21 | 06.08.2026
Εάν ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει θα παίξει στα πλέι οφ του Conference League

Εκεί θα κοντραριστεί με το νικητή του Μπραν - Απόλλων Λεμεσού, με τους Κύπριους να έχουν κερδίσει 1-0 στο πρώτο ματς

20:21 | 06.08.2026
Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που προκριθεί στα playoffs του Europa League θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι
20:20 | 06.08.2026
Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να βάλει βάσεις πρόκρισεις στην επόμενη φάση της διοργάνωσης
20:20 | 06.08.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League

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