ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ 0-1 τελικό: Ήττα για τους Θεσσαλονικείς στην Τούμπα, προβάδισμα πρόκρισης για τους Βέλγους

57'

Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη

Ο Κωνσταντέλιας εκτέλεσε ένα φάουλ από μακρινή απόσταση και βρήκε τον Μιχαηλίδη, ο οποίος έκανε παράλληλη πάσα με τον Ελουστόντο να μην σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα